Володимир Зеленський: Зроблю все, щоб український флот був взірцем потужності, сучасності та став справжньою гордістю України

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України в Одесі.

«Я щасливий бути в прекрасній і сонячній Одесі завжди, а особливо – сьогодні, в цей святковий для українського військового флоту день. Сьогодні вся країна вітає з професійним святом вартових морських рубежів нашої Батьківщини. Сміливих та незламних людей, які і вдень, і вночі стоять на захисті півдня нашої країни. Тих, хто, цитуючи марш ВМС, «стане грудьми за Чорне море, за наш чудовий і чарівний Крим». Це – наші українські військові моряки. Ми пишаємося вами. Ми дякуємо вам», – сказав Президент України.

Глава держави подякував військовим морякам за службу та вшанував хвилиною мовчання пам'ять тих, хто захистив Україну ціною власного життя.

Володимир Зеленський зазначив, що роль українського військового флоту для обороноздатності нашої держави неможливо переоцінити.

«Екіпажі корабельно-катерного складу та морської авіації, підрозділи морського напряму – ми нікому ніколи не дозволимо зруйнувати систему Чорноморської безпеки. І наша державна мета – системно нарощувати вашу міць. Ми знаємо, як у минулі роки Військово-Морські сили України в багатьох сенсах цього слова намагалися знищити та потопити. Я цього не просто не допущу. Я зроблю все, щоб український флот був взірцем потужності, сучасності та став справжньою гордістю України. Щоб ми були морською державою не в далеких спогадах минулого, а в реальному сьогоденні та найближчому майбутньому», – наголосив Президент.

За його словами, новому командувачу Військово-Морських сил, контр-адміралу Олексію Неїжпапі поставлено завдання забезпечувати бойову готовність військового флоту та оснащення ВМС ракетною зброєю – як головний чинник стримування.

Президент повідомив, що наразі триває активна розбудова військово-морських баз та навчальних закладів, облаштування місць постійної дислокації бойових частин ВМС, розвиток об’єктів національного флоту, відновлення, модернізація та надходження нового озброєння та військової техніки.

«Надважливими є державні випробовування українського ракетного комплексу «Нептун». Його прийняття на озброєння зробить нас ще сильнішим гравцем у акваторії Чорного й Азовського морів. Також у наших найближчих планах – отримання катерів «Айленд» і «Марк VI» в межах військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки», – зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави також подякував усім міжнародним партнерам за постійну підтримку України.