Володимир Зеленський зустрівся із сенаторами США

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами Річардом Блюменталем, Ліндсі Гремом та Елізабет Уоррен, які перебувають з візитом в Україні.

Глава держави високо відзначив наявну в Конгресі США двопалатну та двопартійну підтримку України й висловив окрему подяку Президенту Сполучених Штатів та всьому американському народу за лідерство в оборонній і фінансовій допомозі нашій країні.

«Ми щиро вдячні Президенту США, Конгресу, усьому американському народу за допомогу, яка нам надається», – сказав Володимир Зеленський.

Він поінформував співрозмовників про ситуацію на фронті й наголосив на пріоритетності питання подальшого посилення системи української обороноздатності.

Було відзначено важливість початку процесу передачі Україні літаків F-16, тренування пілотів та подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів Америки в цьому питанні.