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Росія спричинила ізоляцію Криму, ми повернемо для Криму весь світ – виступ Президента на третьому саміті Кримської платформи
Росія спричинила ізоляцію Криму, ми повернемо для Криму весь світ – виступ Президента на третьому саміті Кримської платформи

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Зустрічі Президента в День Державного прапора України та в межах ІІІ саміту Кримської платформи

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Володимир Зеленський зустрівся із сенаторами США

23 серпня 2023 року - 20:33

Володимир Зеленський зустрівся із сенаторами США

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами Річардом Блюменталем, Ліндсі Гремом та Елізабет Уоррен, які перебувають з візитом в Україні.

Глава держави високо відзначив наявну в Конгресі США двопалатну та двопартійну підтримку України й висловив окрему подяку Президенту Сполучених Штатів та всьому американському народу за лідерство в оборонній і фінансовій допомозі нашій країні.

«Ми щиро вдячні Президенту США, Конгресу, усьому американському народу за допомогу, яка нам надається», – сказав Володимир Зеленський.

Він поінформував співрозмовників про ситуацію на фронті й наголосив на пріоритетності питання подальшого посилення системи української обороноздатності.

Було відзначено важливість початку процесу передачі Україні літаків F-16, тренування пілотів та подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів Америки в цьому питанні.

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Зустрічі Президента в День Державного прапора України та в межах ІІІ саміту Кримської платформи

23 серпня 2023 року - 11:32
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