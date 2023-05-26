Володимир Зеленський зустрівся із сенатором США Ліндсі Гремом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським сенатором Ліндсі Гремом, який уже втретє з початку повномасштабної російської агресії відвідує нашу країну.

Глава держави високо оцінив наявну в Конгресі США двопалатну й двопартійну підтримку України. Він висловив окрему подяку Президенту Сполучених Штатів, усьому американському народові за лідерство в оборонній і фінансовій допомозі нашій державі.

«Це дуже важливо, ми цінуємо цю допомогу. Знаємо, що з перших днів повномасштабної російської агресії ми маємо повну підтримку. Велика вдячність за це», – сказав Володимир Зеленський.

У цьому контексті Президент подякував за нещодавній пакет оборонної допомоги розміром 375 млн дол., виділений США 21 травня, і акцентував на безпрецедентному загальному обсязі наданої допомоги, який із лютого минулого року становить 38 млрд дол.

Глава держави детально поінформував американського сенатора про ситуацію на передовій і дав оцінку її розвитку в найближчій перспективі. У цьому зв’язку Володимир Зеленський наголосив на першочерговій важливості продовження й посилення оборонної допомоги Україні з боку партнерів, яка має надаватися без жодних обмежень.

Президент високо оцінив рішення США підтримати міжнародну авіаційну коаліцію та назвав його історичним. Він наголосив на необхідності практичного наповнення, розвитку й зміцнення цієї коаліції.

Глава держави окремо акцентував, що настав час для партнерів, зокрема Сполучених Штатів, надати Україні далекобійну зброю та інші види озброєння, які допоможуть українським силам оборони досягти стратегічних цілей на полі бою, деокупувати українські території та зменшити втрати серед захисників.

На тлі посилення російського ракетного терору й масованих атак іранськими «Шахедами» на українські міста Володимир Зеленський наголосив на нагальній необхідності зміцнення повітряного щита над Україною шляхом надання партнерами сучасних систем ППО, які вже довели свою високу ефективність у протидії багатьом загрозам і рятують життя українців.

Під час зустрічі було окремо обговорено питання реалізації української формули миру.