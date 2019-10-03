Володимир Зеленський зустрівся в Токіо з керівництвом парламенту Японії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Токіо з головою Палати представників (нижня палата парламенту Японії) Тадаморі Осімою та головою Палати радників (верхня палата парламенту) Акіко Санто.

Президент подякував керівництву японського парламенту за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Він також висловив упевненість у ефективності роботи новоствореної депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Японією. «Вірю, що діяльність групи виведе міжпарламентський діалог між нашими державами на якісно новий рівень», – зазначив Володимир Зеленський.

Сторони обговорили реформи та залучення інвестицій в Україну.

Голова Палати радників Акіко Санто наголосила, що в Україні зареєстровано понад 40 японських приватних компаній, а японські бізнесмени відзначають великий потенціал України. Глава Української держави висловив сподівання, що кількість японських компаній, зареєстрованих в Україні, зростатиме.

Володимир Зеленський також привітав Акіко Санто з нещодавнім обранням на посаду голови Палати радників.

Зі свого боку спікер нижньої палати парламенту Японії Тадаморі Осіма наголосив, що знає про Україну, зокрема завдяки виступам наших спортсменів. Він висловив сподівання побачити їх на Олімпійських іграх – 2020, що відбудуться у Японії. Володимир Зеленський натомість закликав впровадити безвізовий режим для українців напередодні цих змагань.