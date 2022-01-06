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Володимир Зеленський зустрівся з делегацією американських сенаторів

17 січня 2022 року - 22:10

Володимир Зеленський зустрівся з делегацією американських сенаторів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США, до складу якої увійшли сенатори Роберт Портман, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюменталь та Роджер Вікер.

Глава держави подякував Конгресу Сполучених Штатів Америки за солідарність з народом України на тлі нинішніх безпекових викликів.

«Для України, для нашого народу дуже важливо, що сьогодні ви з нами. Це свідчить про незмінну двопалатну, двопартійну підтримку нашої держави, а також її суверенітету, територіальної цілісності», – сказав Президент.

Володимир Зеленський поінформував сенаторів США про безпекову ситуацію навколо України та кроки, які сприяли б деескалації та запобіганню подальшій агресії РФ.

Глава держави відзначив важливу роль Конгресу в підтримці євроатлантичних прагнень України та поглибленні взаємодії між двома державами.

«Ми відчуваємо та отримуємо дієву допомогу у сфері безпеки в такий складний час, час агресії з боку Російської Федерації», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час розмови висловлювалася одностайна позиція щодо того, що газопровід «Північний потік – 2» є викликом для енергетичної безпеки України та Європи в цілому.

Президент заявив про необхідність підготовки превентивного пакету санкцій проти РФ для протидії агресії.

Окремо Глава держави звернув увагу на те, що Росія продовжує проводити активну кампанію з паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях, прагнучи створити привід для ескалації під виглядом «захисту російських громадян».

Також були порушені актуальні питання внутрішньополітичного життя нашої держави.

Американські сенатори висловили одностайну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, наголосили на повному та беззаперечному праві нашої держави самостійно визначати шляхи забезпечення власної безпеки.

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