Володимир Зеленський зустрівся з делегацією політичної групи Європейського парламенту Renew Europe

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією політичної групи Європейського парламенту Renew Europe на чолі з президенткою групи Валері Айє.

Глава держави подякував Європейському парламенту за вагому підтримку України та українського народу.

«Дякую за ваш візит і значну підтримку з боку членів Європейського парламенту протягом усіх років війни Росії проти України, а також за вагомі резолюції на підтримку України та українців. Ваш візит є дуже важливим сигналом для нашого народу та всього світу про те, що Україна – частина Європи, а Європа усвідомлює, що Україна є захисним щитом для наших спільних цінностей», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі сторони детально зупинилися на питанні прискорення надання Україні військової допомоги з боку європейських столиць.

Співрозмовники приділили особливу увагу європейській інтеграції України. Володимир Зеленський наголосив на необхідності початку переговорного процесу під час бельгійського головування в Раді ЄС у червні поточного року.

«Україна виконала всі чотири рекомендації Європейської комісії, визначені у щорічному пакеті розширення. Проголосовані всі важливі закони, що є непростим питанням під час повномасштабної війни. Але Україна рішучо налаштована підтримувати високий темп інтеграції у Європейський Союз, адже це є зовнішньополітичним пріоритетом нашої держави, а також невід’ємною складовою безпеки України й усього європейського простору», – зазначив Президент України.

Сторони також обмінялися думками щодо впливу й можливих шляхів протидії російській пропаганді у Європі, а також усім видам сучасних гібридних атак, які активно використовує Російська Федерація проти демократичного світу.