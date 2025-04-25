Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном.

Глава держави висловив співчуття у зв’язку зі смертю Папи Римського Франциска й зазначив, що Україна цінує його молитви за нашу країну та мир.

Володимир Зеленський і П’єтро Паролін приділили особливу увагу шляху до справедливого й тривалого миру. Президент поінформував про спільні зі США, Європою та іншими країнами світу дипломатичні зусилля для встановлення повного, безумовного припинення вогню, яке має стати першим кроком.

Глава держави подякував за позицію Державного секретаря щодо права України на самозахист і неможливості нав’язування умов миру країні, яка зазнала нападу.

Україна розраховує на те, що Святий Престол і надалі відіграватиме важливу роль в об’єднанні міжнародних зусиль для досягнення миру, поверненні незаконно переміщених і депортованих Росією українських дітей і звільненні полонених.