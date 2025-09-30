Президент:

Уже сьомий день – раніше не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції – звернення Президента
30 вересня 2025 року - 21:33

ностанні новини

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон обговорили інструменти для використання заморожених російських активів для захисту й відновлення України

2 жовтня 2025 року - 18:18

Спільна безпека та наповнення ініціативи PURL: у Копенгагені відбулася зустріч лідерів України, Данії, Франції, Німеччини та Польщі

2 жовтня 2025 року - 18:12

Спільний шлях до Євросоюзу й торговельно-економічні відносини: Володимир Зеленський зустрівся з Маєю Санду

2 жовтня 2025 року - 18:00

Володимир Зеленський зустрівся з Ільхамом Алієвим

2 жовтня 2025 року - 17:38

фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти
2 жовтня 2025 року - 11:20

Володимир Зеленський зустрівся з Джорджею Мелоні

2 жовтня 2025 року - 17:15

На полях саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Глава держави подякував Італії за незмінну підтримку України під час війни.

На зустрічі обговорили порушення повітряного простору країн Європи з боку Росії, потенційні ризики та шляхи реагування на всі російські загрози. Президент зазначив, що Україна готова поділитися досвідом боротьби з російськими дронами.

Також ішлося про гарантії безпеки, підготовку до наступного засідання коаліції охочих і контакти з Президентом США Дональдом Трампом.

ф

2 жовтня 2025 року - 11:20
Участь Президента України в сьомому саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені, 2 жовтня 2025 року.
