Володимир Зеленський зустрівся з Джорджею Мелоні

На полях саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Глава держави подякував Італії за незмінну підтримку України під час війни.

На зустрічі обговорили порушення повітряного простору країн Європи з боку Росії, потенційні ризики та шляхи реагування на всі російські загрози. Президент зазначив, що Україна готова поділитися досвідом боротьби з російськими дронами.

Також ішлося про гарантії безпеки, підготовку до наступного засідання коаліції охочих і контакти з Президентом США Дональдом Трампом.