Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі напередодні його чергового візиту на тимчасово окуповану Росією Запорізьку АЕС.

Глава держави подякував Рафаелю Гроссі та його команді за вже десятий візит до нашої країни за час роботи моніторингової місії МАГАТЕ на тимчасово окупованій українській станції.

«Вдячний за два роки роботи МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Підтримуємо подальший моніторинг агентством ситуації на станції», – зазначив Володимир Зеленський

Президент поінформував про наслідки масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури України балістичними, крилатими ракетами та дронами-камікадзе, які призвели до тимчасового відключення енергоблоків АЕС від мережі та зниження їхньої потужності.

«Обстріли критичної інфраструктури з боку РФ є найбільшою загрозою для безпечного функціонування атомних станцій в Україні. Від цього передусім страждають звичайні люди», – наголосив Глава держави.

Під час зустрічі обговорили посилення ядерної безпеки в Україні, зокрема в контексті неприпустимості обстрілів українських АЕС та інших енергооб’єктів. Стабільне зовнішнє живлення є критичним для безпеки атомних станцій.

Сторони домовилися щодо необхідності розширення мандата чинних спостережних місій МАГАТЕ на атомних станціях в Україні для забезпечення постійного моніторингу не лише стану АЕС, а й критично важливих для їхньої роботи підстанцій.

Щодо надання подальшої технічної допомоги нашій країні МАГАТЕ також запевнило в підтримці будівництва нових атомних блоків в Україні.