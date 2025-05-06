Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем ОЕСР

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманом і подякував за незмінну підтримку України.

Одна з ключових тем обговорення – участь ОЕСР у розробці та реалізації плану відновлення України, зокрема конкретних проєктів відбудови.

«Ми впевнені, що війна закінчиться і ми відбудуємо Україну з усіма сильними компаніями та країнами. Ми дуже раді вітати вас і дякуємо за візит», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський також подякував за підготовку й представлення Економічного огляду України й Огляду доброчесності та протидії корупції в Україні.

«Цінуємо представлені сьогодні огляди України – економічний та антикорупційний. Це дорожня карта необхідних реформ і позитивний сигнал для міжнародних інвесторів», – сказав Президент.

Генеральний секретар відзначив суттєвий прогрес України в реформах, зокрема у сфері протидії корупції, що є важливою передумовою процесу інтеграції країни до ОЕСР. Організація готова й надалі надавати необхідну технічну допомогу на цьому шляху.

Крім того, ішлося про посилення аграрного сектору України завдяки залученню інвестицій.