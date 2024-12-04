Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем Ради Європи

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе, який перебуває в Україні з візитом.

Глава держави привітав Алена Берсе зі вступом на посаду й подякував за дієву підтримку України з боку Ради Європи, її участь у реалізації Формули миру та принципову позицію Генсекретаря в умовах повномасштабної російської агресії.

Окремо Володимир Зеленський відзначив те, що Ален Берсе планує відвідати звільнені від російської окупації громади, де зможе на власні очі побачити наслідки воєнних злочинів РФ.

Президент наголосив, що важливо притягнути до відповідальності російських злочинців, і зазначив, що необхідно якнайшвидше створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії.

«Україна виходить із принципової необхідності притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців, які вбивали та продовжують убивати українців. Не має бути жодних винятків, імунітетів та інших обмежень», – акцентував він.

Глава держави відзначив роль Ради Європи у створенні Реєстру збитків як складової міжнародного компенсаційного механізму. Україна розраховує на створення Комісії з розгляду заяв та Компенсаційного фонду, а також на лідерство Ради Європи в цьому процесі. Президент наголосив, що Фонд має наповнюватися коштом конфіскованих та заморожених російських активів.

Окремо під час зустрічі обговорили звільнення полонених і повернення незаконно депортованих Росією українських дітей. Президент привітав приєднання Ради Європи до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та відзначив ухвалення відповідних резолюцій Парламентської асамблеї РЄ.

Серед інших тем, які обговорили під час зустрічі, – практична підтримка України з боку Ради Європи, зокрема у сферах захисту прав людини, забезпечення верховенства права та розвитку демократичних інституцій.