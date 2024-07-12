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Запрошую вас будувати зв'язки між людьми, які триватимуть завжди – виступ Президента України під час зустрічі Національної асоціації губернаторів США
Запрошую вас будувати зв'язки між людьми, які триватимуть завжди – виступ Президента України під час зустрічі Національної асоціації губернаторів США

12 липня 2024 року - 23:26

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Володимир Зеленський зустрівся з голлівудським актором Метью Макконахі та запропонував йому підтримати платформу UNITED24

13 липня 2024 року - 10:00

Відбудова України та підтримка на шляху до НАТО: Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США

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Робочий візит Президента України та першої леді до США для участі в заходах 75-го саміту НАТО
Робочий візит Президента України та першої леді до США для участі в заходах 75-го саміту НАТО

9 липня 2024 року - 19:25

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Володимир Зеленський зустрівся з голлівудським актором Метью Макконахі та запропонував йому підтримати платформу UNITED24

13 липня 2024 року - 10:00

Володимир Зеленський зустрівся з голлівудським актором Метью Макконахі та запропонував йому підтримати платформу UNITED24

Під час візиту до США Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з голлівудським актором Метью Макконахі, його дружиною Камілою Алвес та першою леді Юти Еббі Кокс.

Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження уваги до України та подякував американським зіркам за їхні зусилля та підтримку.

Президент розповів про ситуацію на полі бою та в наших громадах, зокрема у Харкові, який перебуває під постійним російським повітряним терором.

Глава держави також наголосив на українському баченні досягнення справедливого миру, основою якого є Формула миру.

Володимир Зеленський запропонував Метью Макконахі підтримати українську фандрейзингову платформу UNITED24.

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Робочий візит Президента України та першої леді до США для участі в заходах 75-го саміту НАТО

9 липня 2024 року - 19:25
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