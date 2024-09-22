У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні, зокрема на полі бою.

Глава держави подякував за всю підтримку з боку Німеччини та вагомий внесок у посилення оборонних спроможностей України, передусім за системи ППО.

Від початку повномасштабного вторгнення Німеччина надала різнобічної підтримки на 35 млрд євро.

Лідери узгодили подальшу співпрацю в межах міжнародних форматів та обговорили спільні кроки заради наближення справедливого миру, зокрема реалізацію рішень першого Саміту миру та підготовку до другого Саміту.

Президент наголосив, що Україна не підтримає жодних альтернативних мирних ініціатив, які можуть розколоти єдність міжнародної спільноти.