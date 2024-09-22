Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні – звернення Президента
Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні – звернення Президента

22 вересня 2024 року - 22:11

Переглянути всі відео
ностанні новини

Реалізація Формули миру та підготовка до другого Саміту миру: Президент зустрівся з Генсеком ОАД

23 вересня 2024 року - 21:48

Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини

23 вересня 2024 року - 21:33

Володимир Зеленський отримав нагороду Американської академії досягнень

23 вересня 2024 року - 12:55

Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття – виступ Президента України на церемонії нагородження премією Американської академії досягнень

23 вересня 2024 року - 12:32

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до США
Робочий візит Президента України до США

23 вересня 2024 року - 01:58

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини

23 вересня 2024 року - 21:33

Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. 
Сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні, зокрема на полі бою.

Глава держави подякував за всю підтримку з боку Німеччини та вагомий внесок у посилення оборонних спроможностей України, передусім за системи ППО.

Від початку повномасштабного вторгнення Німеччина надала різнобічної підтримки на 35 млрд євро. 

Лідери узгодили подальшу співпрацю в межах міжнародних форматів та обговорили спільні кроки заради наближення справедливого миру, зокрема реалізацію рішень першого Саміту миру та підготовку до другого Саміту. 

Президент наголосив, що Україна не підтримає жодних альтернативних мирних ініціатив, які можуть розколоти єдність міжнародної спільноти.

ф

Робочий візит Президента України до США

23 вересня 2024 року - 01:58
У США Президент України відвідав Скрентонський армійський боєприпасний завод (штат Пенсильванія), 23 вересня 2024 року.
Версія для друку