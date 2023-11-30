Володимир Зеленський зустрівся з командуванням ОСУВ «Таврія» і вручив державні нагороди

Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо оперативної ситуації в регіоні та перебігу бойових дій у межах зони відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія».

Глава держави заслухав доповіді командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, командувача оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» Едуарда Москальова, командувача ОТУ «Запоріжжя» Сергія Літвінова про оперативну ситуацію на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.

Було обговорено перебіг оборонних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, уточнено подальші плани українських підрозділів.

Президент також вручив державні нагороди воїнам, які захищають Україну. За особисту мужність, самовідданість, виявлені в захисті суверенітету й територіальної цілісності України, Глава держави передав відзнаки Президента України «Хрест бойових заслуг» майору Євгену Павлюку та полковнику Володимиру Пипці.

Володимир Зеленський нагородив двох військовослужбовців орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

«Мені дуже приємно бути тут, нагородити вас. Я знаю, що ви воюєте на Запорізькому напрямку, в Авдіївці. Переказуйте теплі вітання своїм побратимам! Велика подяка від усіх нас, від народу України за те, що в нас є Україна, за те, що ви робите щоденно. Велика вдячність тим, хто віддав свої життя заради нашої держави та незалежності. Бажаю вам здоров’я, бажаю бути такими міцними, як ви є, берегти свої життя та своїх солдатів. Бажаю вам перемоги!» – сказав Президент.

Задля безпеки частину нагород передано військовим у місця несення служби.