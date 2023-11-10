Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Литовської Республіки Арвідасом Анушаускасом, який прибув із візитом до нашої країни.

Глава держави наголосив, що Литва є другом і стратегічним партнером України, і так було ще до повномасштабного російського вторгнення.

«Литва була з нами від самого початку, і я впевнений, що буде до нашої перемоги», – зазначив він.

Володимир Зеленський переказав вітання та подяку Президентові Литви Гітанасу Наусєді та першій леді Діані Наусєдєнє за всебічну підтримку України й міжнародних ініціатив нашої держави. Він високо оцінив вагому оборонну та гуманітарну допомогу, підтримку в діяльності Кримської платформи, а також у межах ООН.

«На всіх майданчиках, де потрібна допомога та союзницьке плече, ми бачимо Литву серед друзів», – наголосив Глава держави.

Під час зустрічі було докладно обговорено подальші кроки з посилення обороноздатності України за підтримки Литви, зокрема зміцнення ППО, надання бронеавтомобілів для медичної евакуації та засобів для розмінування.

Відбувся обмін думками щодо актуальних питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Володимир Зеленський і Арвідас Анушаускас також обговорили подальші заходи двостороннього діалогу на найвищому рівні.