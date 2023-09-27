Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати російські ракети, ударні дрони та авіацію – звернення Президента України
Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати російські ракети, ударні дрони та авіацію – звернення Президента України

27 вересня 2023 року - 22:27

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський зустрівся з міністром збройних сил Франції

28 вересня 2023 року - 18:17

Лише питання часу, коли Україна де-юре стане членом НАТО – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Єнсом Столтенбергом у Києві

28 вересня 2023 року - 14:48

Олена Зеленська в інтерв’ю CBS: Замало, щоб світ знав про насильство росіян проти українських дітей, – потрібне покарання злочинців

28 вересня 2023 року - 13:12

Баронеса Гелена Кеннеді стане співголовою міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA

28 вересня 2023 року - 09:27

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України з Генеральним секретарем НАТО в Києві
Зустріч Президента України з Генеральним секретарем НАТО в Києві

28 вересня 2023 року - 13:46

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський зустрівся з міністром збройних сил Франції

28 вересня 2023 року - 18:17

Володимир Зеленський зустрівся з міністром збройних сил Франції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню, який перебуває з візитом у нашій країні.

Глава держави відзначив усебічну допомогу Україні з боку Франції. Він високо оцінив особисту роль Президента Еммануеля Макрона в підтримці міжнародних ініціатив нашої держави та ухваленні рішень щодо зміцнення українських сил оборони.

«Хочу окремо подякувати Президенту Франції Макрону за те, що всі наші домовленості дали потужний результат у вигляді зміцнення української армії», – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі було детально обговорено подальші кроки з посилення обороноздатності України за підтримки Франції, зокрема можливості започаткування спільного виробництва певних видів озброєння.

Глава держави відзначив ефективність наданої Францією військової допомоги, зокрема зенітно-ракетних комплексів SAMP/T, самохідних артилерійських установок Caesar та далекобійних ракет SCALP-EG.

Окрему увагу було приділено посиленню української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

Володимир Зеленський також вручив Себастьєну Лекорню орден «За заслуги» ІІ ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Версія для друку