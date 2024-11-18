Володимир Зеленський зустрівся з оборонцями Куп’янська

Президент України Володимир Зеленський відвідав розташування 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, де зустрівся із захисниками Куп’янська, а також провів нараду з командувачем ОТУ «Старобільськ» Сергієм Перцем, віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою і начальником Харківської ОВА Олегом Синєгубовим.

Глава держави заслухав доповідь Сергія Перця про оперативну ситуацію в зоні відповідальності його угруповання, а також про відбиття нещодавньої спроби прориву російських військ до Куп’янська та взяття в полон багатьох її учасників.

На нараді докладно обговорили потреби бригад у дронах та різні джерела забезпечення ними: з боку держави та ресурсом самих бригад. Окрему увагу приділили тому, як збільшити можливості бригад нарощувати спроможності щодо дронів та засобів РЕБ.

Крім того, обговорили забезпечення теплом і світлом окремих районів Харківської області, евакуацію людей і захист регіону від російських керованих авіабомб.

Президент поспілкувався з командиром бригади Ярославом Сидоровим та воїнами 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого, а також відзначив найкращих сержантів з ОТУ «Старобільськ» державними нагородами. Володимир Зеленський вручив захисникам ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.

«Хочу привітати вас із Днем сержанта, побажати здоров’я й перемоги. Дякуємо вашим близьким і рідним за те, що підтримують вас. Це дуже важливо. Батькам – за те, що виховали таких гідних, сміливих, міцних українців. Бережіть себе, будь ласка», – сказав Глава держави.