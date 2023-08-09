Володимир Зеленський зустрівся з представником Вселенського Патріархату

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представником Вселенського Патріархату митрополитом Халкедонським Еммануїлом, який прибув до нашої країни.

Глава держави зазначив, що візит митрополита є дуже важливим сигналом підтримки України та українського народу з боку Вселенського Патріархату під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

«Я надзвичайно ціную той діалог, який ми продовжили з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм під час мого нещодавнього візиту до Туреччини. Це було дуже важливо», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент передав Вселенському Патріарху запрошення відвідати Україну.

Зі свого боку митрополит Халкедонський Еммануїл переказав Главі держави найкращі вітання від Його Всесвятості.

«Ми дуже сильно підтримуємо вас у цей важкий момент. Ви можете бути впевнені в нашій підтримці та в усьому, що ми можемо зробити від імені Вселенського Патріархату», – зазначив він.

Під час розмови було приділено увагу духовній незалежності України, обговоренню Української формули миру, а також питанню повернення дітей, незаконно депортованих із нашої країни.