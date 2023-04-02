Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Словаччини

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером, який прибув із візитом до нашої країни для участі в Бучанському саміті.

Вітаючи очільника словацького уряду в Києві, Глава держави наголосив, що в Україні йому завжди раді.

«Від імені нашого народу дякую за підтримку, яку ви, ваш уряд та Президент Словаччини, а також звичайні люди надавали Україні впродовж такого складного та сповненого викликів року», – зазначив Президент.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Едуард Хегер предметно обговорили питання протидії збройній агресії Росії проти України та подальшої взаємодії Києва й Братислави як на двосторонньому рівні, так і на міжнародних майданчиках.

Президент України подякував за нещодавній вагомий пакет безпекової підтримки з боку Словаччини, який містив літаки МіГ-29 та засоби протиповітряної оборони.

«Посилення спроможностей наших захисників на фронті є для нас пріоритетом номер один», – наголосив він.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено реалізації української ініціативи щодо формули миру. Глава держави зазначив, що Україна працює з широким колом партнерів з метою підготовки глобального саміту миру. Було відзначено важливість повної підтримки з боку Словаччини формули миру Президента України та готовності долучитися до її реалізації.

Володимир Зеленський і Едуард Хегер обмінялися думками щодо актуальних питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Глава держави наголосив, що початок переговорів про вступ України до ЄС буде важливим сигналом підтримки для українського суспільства.

«Розраховуємо на активне сприяння з боку Словаччини на цьому шляху», – заявив він.

Співрозмовники торкнулися питання залучення Словаччини до відновлення та відбудови України. Володимир Зеленський зазначив, що нагальним викликом для нашої країни є якнайшвидше відновлення соціальної інфраструктури на деокупованих територіях.

«Відбудова садочків, шкіл і медичних закладів важлива для повернення громадян на звільнені території», – акцентував Президент.

У цьому контексті Глава держави подякував Словаччині за наданий прихисток українцям, які були змушені шукати порятунку від війни.

Володимир Зеленський і Едуард Хегер також обговорили подальші заходи двостороннього діалогу на найближчий час.