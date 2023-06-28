Володимир Зеленський зустрівся з президентами Польщі та Литви в Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою та Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою, які прибули до нашої країни з візитом.

Вітаючи друзів і партнерів України, Володимир Зеленський відзначив важливість їхнього візиту саме сьогодні – у День Конституції нашої держави.

«Така зустріч є очевидним сигналом підтримки і нашої свободи, і нашої Європи, нашого прагнення жити вільно та згідно із законом. Я хочу подякувати, Гітанасе, тобі. Дуже вдячний за все. Я дякую тобі, Анджею. Дякую народам і державам, Литві та Польщі, за надзвичайно вагому щоденну підтримку України – збройну, політичну, економічну та гуманітарну», – сказав Глава держави, звертаючись до лідерів Литви та Польщі під час спільної зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів у Києві.

Окремо Володимир Зеленський подякував за потужне рішення Литви придбати дві установки ППО NASAMS для передачі Україні.

«Це справді потрібно нам, нашим людям – українцям, українкам», – зазначив він.

Під час зустрічі лідери трьох країн обговорили весь комплекс актуальних безпекових питань. Володимир Зеленський поінформував колег про активні дії українських військ на фронті, які дають змогу крок за кроком звільняти нашу землю.

Сторони обговорили підготовку до Вільнюського саміту НАТО.

«Є реальна можливість зробити рішення саміту справді потрібними для всієї Європи. Це залежить тільки від того, чи будуть ці рішення в інтересах реальної сили Альянсу, тобто спрямовані на запрошення України в НАТО», – акцентував Президент України.

Також було приділено увагу європейській інтеграції України. Володимир Зеленський наголосив, що наша держава очікує початку вже в поточному році переговорів щодо членства в ЄС і подякував партнерам за підтримку.

«Звичайно, ми говорили про Формулу миру та нашу підготовку до Глобального саміту миру, який об’єднає різні держави заради однієї мети – реального подолання російської агресії. Росія програє цю війну, ніхто у Європі в цьому не сумнівається. А ми здобудемо мир і реальну тривалу безпеку для наших народів. Усі разом, у єдності, посилюючи одне одного, посилюючи наші Альянси, зокрема НАТО, зміцнюючи Європейський Союз і наш спільний європейський спосіб життя», – заявив Глава Української держави.

З нагоди Дня Конституції Президент України ще раз подякував друзям і партнерам – Литві, Польщі, а також їхнім народам, які надали прихисток українцям із перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Зі свого боку Президент Республіки Польща Анджей Дуда привітав Володимира Зеленського та весь український народ із Днем Конституції й зазначив, що його з Президентом Литви сьогоднішній візит іще раз засвідчує, що Україна – суверенна, незалежна, горда, вільна й такою залишиться, бо переможе у війні з російським агресором. Він висловив сподівання, що війна закінчиться поверненням Україною всіх своїх територій у межах міжнародно визнаних кордонів.

Серед найважливіших завдань Вільнюського саміту Анджей Дуда назвав надання гарантій безпеки Україні на шляху до отримання повноправного членства в Північноатлантичному альянсі.

«Глибоко переконані, що безпека України – це безпека всіх нас. Це наші спільні інтереси – щоб НАТО в нашій частині Європи було якомога сильніше. А в зовсім недалекому майбутньому – щоб Україна стала повноправним членом Альянсу, однією з армій об’єднання, на яку поширюватиметься дія 5-ї статті статуту НАТО», – сказав він.

Президент Польщі також запевнив у підтримці прагнень нашої держави стати повноправним членом Європейського Союзу.

Лідер Литовської Республіки наголосив, що його країна підтримує членство України в НАТО, і майбутній саміт у Вільнюсі має пришвидшити вступ нашої країни до Альянсу.

Гітанас Наусєда також висловив сподівання, що Українська держава вже цього року розпочне переговори щодо вступу у Європейський Союз.

Президент Литви наголосив, що захоплюється силою духу українців, який демонструє рішуче прагнення нашого народу до перемоги над ворогом.

Гітанас Наусєда зазначив, що найближчим часом до України прибудуть дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS, які його країна придбала для захисту українського неба.

«Ми маємо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно на шляху до перемоги. Це рішення нашої держави та нашого народу. Литва надаватиме зброю Україні й братиме участь у відновленні. Люди, які були змушені виїхати з України через війну, дуже добре почуватимуться в Литві», – наголосив лідер Литовської Республіки.