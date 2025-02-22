Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Єврокомісії і Президентом Євроради

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Глава держави наголосив, що сьогодні надзвичайно важливе напрацювання спільного плану Європи щодо досягнення справедливого й тривалого миру для України та гарантій безпеки. Також пріоритетом є розвиток української оборонної промисловості, зокрема виробництво далекобійних ракет і дронів. Наша держава розраховує на суттєве збільшення закупівель озброєння у вітчизняних виробників коштом надходжень від заморожених російських активів.

Окремо обговорили прогрес у процесі переговорів про вступ України до ЄС. Президент висловив сподівання на те, що керівники інституцій Євросоюзу сприятимуть якнайшвидшому відкриттю першого кластера «Основи».

Володимир Зеленський окремо подякував за вагому підтримку з боку ЄС протягом уже трьох років повномасштабної російської агресії та відзначив рішучість Євросоюзу щодо подальшої допомоги Україні в цей складний час.

Глава держави привітав ухвалення 16-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Важливо, що він спрямований на логістику, банки, ВПК і пропаганду РФ, а також забороняє зберігання російських нафтопродуктів.

Крім того, під час зустрічі скоординували позиції напередодні спеціального засідання Європейської ради, яке відбудеться 6 березня.