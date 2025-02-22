Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Зараз ми робимо цілком конкретні речі для того, щоб розмови про Україну й про всю Європу відбувалися за участі України і Європи – звернення Президента
Зараз ми робимо цілком конкретні речі для того, щоб розмови про Україну й про всю Європу відбувалися за участі України і Європи – звернення Президента

22 лютого 2025 року - 20:39

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Єврокомісії і Президентом Євроради

24 лютого 2025 року - 21:06

Володимир Зеленський узяв участь у засіданні лідерів країн G7

24 лютого 2025 року - 19:58

Спільна заява лідерів України і країн Північної Європи та Балтії з нагоди третьої річниці повномасштабної агресії Росії проти України

24 лютого 2025 року - 18:50

Дуже важливо, щоб під час переговорів із Росією за столом були найсильніші захисники свободи: Америка, Європа та Україна – виступ Володимира Зеленського на засіданні лідерів країн G7

24 лютого 2025 року - 18:07

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Заходи, приурочені до третіх роковин повномасштабної російської агресії
Заходи, приурочені до третіх роковин повномасштабної російської агресії

24 лютого 2025 року - 12:03

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Єврокомісії і Президентом Євроради

24 лютого 2025 року - 21:06

Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Єврокомісії і Президентом Євроради

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Глава держави наголосив, що сьогодні надзвичайно важливе напрацювання спільного плану Європи щодо досягнення справедливого й тривалого миру для України та гарантій безпеки. Також пріоритетом є розвиток української оборонної промисловості, зокрема виробництво далекобійних ракет і дронів. Наша держава розраховує на суттєве збільшення закупівель озброєння у вітчизняних виробників коштом надходжень від заморожених російських активів.

Окремо обговорили прогрес у процесі переговорів про вступ України до ЄС. Президент висловив сподівання на те, що керівники інституцій Євросоюзу сприятимуть якнайшвидшому відкриттю першого кластера «Основи».

Володимир Зеленський окремо подякував за вагому підтримку з боку ЄС протягом уже трьох років повномасштабної російської агресії та відзначив рішучість Євросоюзу щодо подальшої допомоги Україні в цей складний час.

Глава держави привітав ухвалення 16-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Важливо, що він спрямований на логістику, банки, ВПК і пропаганду РФ, а також забороняє зберігання російських нафтопродуктів.

Крім того, під час зустрічі скоординували позиції напередодні спеціального засідання Європейської ради, яке відбудеться 6 березня.

ф

Заходи, приурочені до третіх роковин повномасштабної російської агресії

24 лютого 2025 року - 12:03
У Києві під головуванням Президента Володимира Зеленського відбулося засідання «Підтримуй Україну» з нагоди 3-х роковин повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого 2025 року.
Версія для друку