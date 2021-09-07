Володимир Зеленський зустрівся з президентом 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

Під час робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, міністром закордонних справ Мальдівської Республіки Абдуллою Шахідом.

Глава держави відзначив готовність України ефективно співпрацювати в реалізації пріоритетів президента 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН та задля посилення ролі Генасамблеї як найбільш представницького політичного органу світу.

«Розраховуємо також на тісну співпрацю з важливих для нашої держави та регіону питань безпеки, які мають залишатися в пріоритеті роботи Генасамблеї», – зазначив Володимир Зеленський.

У цьому зв’язку він наголосив, що для України ключовим пріоритетом у межах ООН залишається протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності, деокупація Донбасу й Криму.

«Для України важливо, щоб протягом 76-ї сесії Генеральної Асамблеї під вашим головуванням держави-члени провели повноцінні дебати у межах українського пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський ознайомив президента 76-ї сесії Генасамблеї ООН з підсумками саміту Кримської платформи та акцентував увагу на тому, що досягнення кінцевої мети цієї ініціативи – повернення Криму – є шляхом до відновлення поваги до Статуту ООН.

Він наголосив на важливості схвалення на пленарному засіданні двох резолюцій Генеральної Асамблеї, які Україна спільно з партнерами планує подати на розгляд: «Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна» та «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів».

«Ці документи є практичним інструментом із захисту прав людини на окупованій території та запобігання подальшому перетворенню Криму на військову базу з ядерною зброєю – прямій загрозі для глобальної безпеки», – зауважив Президент України.

Глава держави також проінформував про проведення Київського саміту перших леді та джентльменів.