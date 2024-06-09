Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром

Під час робочого візиту до Німеччини Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Глава Української держави подякував Німеччині й німецькому народові за значну та всебічну допомогу нашій країні. Володимир Зеленський окремо відзначив, що ФРН надала тимчасовий захист понад мільйону українців – найбільшій кількості серед європейських держав.

Лідери обговорили безпекову ситуацію в Україні та поточні потреби нашої країни на тлі російських атак на українську енергетику та активних бойових дій уздовж усього фронту.

Президент України подякував Німеччині за прийняття та організацію цьогорічної міжнародної Конференції з питань відновлення України.

«Високо цінуємо загальноєвропейське лідерство Німеччини та всю надану Україні допомогу. За підсумками міжнародної Конференції з питань відновлення України розраховуємо на конкретні домовленості та результати для розвитку економіки, притоку іноземних інвестицій та ліквідації наслідків масштабних руйнувань, спричинених російською агресією», – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили очікування України від інавгураційного Саміту миру, результатом якого має стати реалізація трьох пунктів Української формули миру. Глава Української держави відзначив участь Німеччини в Міжнародній коаліції за повернення українських дітей, незаконно депортованих Росією.

Під час зустрічі також обговорили партнерство між українськими та німецькими містами й громадами. Президенти взяли його під спільний патронат у жовтні 2022 року. Тоді ж Франк-Вальтер Штайнмаєр приділив особливу увагу відбудові Чернігівщини.