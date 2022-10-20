Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Швейцарії у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом, який перебуває в нашій країні з візитом.

Глава Української держави подякував Ігнаціо Кассісу за відвідання України, яке свідчить про неможливість зберігати нейтралітет у часи надзвичайних викликів для безпеки всього континенту й людяності.

Як зазначив Президент України під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з Ігнаціо Кассісом у Києві, Росія нині перейшла до нового етапу ескалації й посилила терор проти українських міст, застосовуючи ракетні атаки та іранські ударні дрони.

«Головною темою наших переговорів з паном Президентом Швейцарії є подальша взаємодія у відповідь на терор Російської Федерації», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент України подякував Швейцарії за чітке й принципове засудження злочинної спроби анексії Росією окупованих територій України та підтримку санкційних пакетів ЄС щодо Російської Федерації.

«Очікуємо також, що Швейцарія підтримає наші кроки у відповідь на спільництво Ірану, який допомагає Росії тероризувати наші міста, передаючи ударні безпілотники», – зазначив Глава Української держави.

За його словами, під час зустрічі обговорювалися можливості допомоги з боку Швейцарії в ліквідації наслідків російських ударів по енергетичних об’єктах України та її участь у модернізації транспортної інфраструктури, зокрема залізниці.

Окремо співрозмовники зупинилися на питанні відбудови нашої країни.

«Хочу ще раз подякувати пану Президенту Кассісу за організацію конференції в Лугано, присвяченої питанням відновлення України. Наші швейцарські друзі поінформовані про те, до яких напрямів вони можуть найбільш ефективно долучитися в межах Fast Recovery Plan», – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, лідери обговорили залучення Швейцарії до розвитку окремих галузей української економіки, зокрема переробної промисловості.

«Інвестиційний потенціал Швейцарії дуже вагомий, і співпраця з Україною може дати реальну користь нашим народам», – переконаний Президент України.

Враховуючи унікальний досвід швейцарської сторони, учасники перемовин предметно обговорили взаємодію у сфері розмінування та будівництва бомбосховищ в Україні. Як розповів Володимир Зеленський, було досягнуто домовленості про проведення зустрічі робочих груп для реалізації цих проектів.

Окремо Глава Української держави подякував Президентові Ігнаціо Кассісу за підтримку його країною ініціатив і програм розшуку зниклих безвісти, допомогу у розслідуванні злочинів російських окупантів та надання криміналістичного обладнання.

«Домовилися про тісну взаємодію в межах ООН щодо українських ініціатив про створення компенсаційного механізму та спеціального трибуналу. Впевнений, що наша співпраця тільки посилюватиметься в усіх сферах: політиці, економіці, на міжнародних майданчиках, у гуманітарній сфері», – наголосив Президент України й подякував швейцарському колезі за предметні переговори, у яких взяло участь широке коло представників, та за незмінну підтримку нашої держави й народу.

Зі свого боку Президент Швейцарської Конфедерації зазначив, що його країна надає Українській державі підтримку в різних сферах, зокрема гуманітарну допомогу, що призначена для задоволення невідкладних потреб України та її громадян. Було передано 5,5 тис. тонн гуманітарного вантажу, а також відправлено експертів для допомоги нашій країні.

Ігнаціо Кассіс розповів, що перед зустріччю з Главою Української держави відвідав Бородянку та Іванків на Київщині, зокрема відбудований завдяки допомозі Швейцарії дитячий садок для вихованців з обмеженими можливостями. Він також поспілкувався з українськими родинами, яким була надана допомога щодо житла.

Президент Швейцарської Конфедерації зазначив, що побачене дає повноцінне уявлення про скоєні звірства та про страждання людей, і висловив захоплення стійкістю й мужністю українського народу.

«Із самого початку Швейцарія рішуче засудила цю військову російську агресію. Ми негайно розробили конкретні кроки для підтримки України. Швейцарія є нейтральною країною, але це не означає, що ми не маємо звертати увагу на те, що відбувається в Україні. Масові вбивства людей – це те, що не має нічого спільного з нейтралітетом чи нашими цінностями», – наголосив він.

За словами Ігнаціо Кассіса, Швейцарія й надалі підтримуватиме реформи в Україні, процес децентралізації та розвиток цифрової трансформації.

«Наш внесок у цифрову сферу продовжується додатковими 15 мільйонами швейцарських франків на підтримку процесу цифровізації. Цифрові рішення критично важливі – вони можуть урятувати життя та значно полегшити доступ до державних послуг», – сказав він.

Президент Швейцарії також задекларував готовність сприяти притягненню до відповідальності воєнних злочинців і допомагати в пошуку безвісти зниклих громадян України.

«Швейцарія продовжить і за необхідності активізує співпрацю з міжнародними партнерами щодо впровадження санкцій щодо РФ», – зазначив Ігнаціо Кассіс.

Він висловив переконання, що вже зараз треба допомагати Україні у відновлені нормального життя людей, не чекаючи завершення війни.