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Володимир Зеленський зустрівся з рідними та близькими полонених українців

30 травня 2019 року - 16:57

Володимир Зеленський зустрівся з рідними та близькими полонених українців

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з рідними та близькими українців, які незаконно утримуються в Російській Федерації та перебувають у полоні проросійських бойовиків на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей і в Криму.

«Ми запросили вас усіх, щоб вислухати, обмінятися думками та зрозуміти, як можна прискорити повернення наших хлопців. Я дякую, що ви тут зібралися», – звернувся  Володимир Зеленський до учасників зустрічі, що відбулася 30 травня.

Глава держави повідомив, що за останні кілька днів він провів зустрічі та наради з Уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою, начальником Генерального штабу Русланом Хомчаком та колишніми представниками України у Тристоронній контактній групі, щоб детально розібратися у питанні звільнення українців.

Президент наголосив на важливості співпраці влади, родичів полонених і представників громадськості, які борються за визволення полонених.

«Нам необхідна консолідована позиція та координація зусиль усіх правозахисників, представників громадських організацій, волонтерів заради повернення наших полонених додому», – підкреслив Володимир Зеленський.

Учасники зустрічі також відзначили важливість прийняття законопроекту про статус військовополонених.

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