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15 січня 2020 року - 15:36

Володимир Зеленський зустрівся з родичами українців, які загинули в авіакатастрофі біля Тегерана

Президент Володимир Зеленський зустрівся з родичами українських громадян, які загинули внаслідок катастрофи літака компанії «Міжнародні авіалінії України» в Ісламській Республіці Іран.

Глава держави повідомив, що в Ірані наразі перебувають 10 українських фахівців, які працюють над ідентифікацією та поверненням тіл загиблих в Україну.

«Наразі декілька наших громадян ідентифіковано», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави проінформував, що поставив завдання повернути тіла загиблих в Україну якнайшвидше.

«Ми сподіваємося, що це має відбутися саме 19 січня. Можливо, буде плюс-мінус два дні. Але ми поставили таке завдання і перед нашими, і перед іранськими фахівцями», – зазначив Президент.

Глава держави наголосив, що цього тижня кожна родина загиблих українців отримає компенсації від держави у розмірі 200 тис. грн. Крім того, Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій.

Також Президент пообіцяв надати необхідну допомогу, пов’язану з похованням загиблих.

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