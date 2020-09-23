Володимир Зеленський зустрівся з українською громадою Словаччини: Вдячний вам за внесок у збереження нашої історії, культури та мови за межами батьківщини

Під час офіційного візиту до Словаччини Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Братиславі з українською громадою.

Глава держави відзначив активність українців у Словаччині.

«Дуже приємно, перебуваючи за кордоном, знати, що тут є сильний наш, український дух, який захищає Україну. І завжди можна сказати «Слава Україні!» й почути – і тут, у посольстві, і на вулицях – «Героям слава!» – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що українці, які, проживаючи за кордоном, зберігають та поширюють українську культуру, історію й спадщину, – також є героями.

«Я вам дуже вдячний за все, що ви будуєте», – сказав Глава держави.

За його словами, діяльність української громади у Словаччині, зокрема, сприяла побудові нинішніх теплих і дружніх відносин між двома державами, й саме таке ставлення до України відчувається під час нинішнього офіційного візиту до Словацької Республіки, зустрічі з Президентом Зузаною Чапутовою та іншими представниками влади.

«Це неможливо побудувати за один приїзд Президента, це неможливо побудувати завдяки лише роботі нашого посольства, хоча воно дуже допомагає. Важливо, як добре ставляться до українців у Словаччині, до наших дійсно щирих і працьовитих людей, які сьогодні створюють авторитет України за її межами. Я вам за це дуже вдячний», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент розповів, що сьогодні під час усіх перемовин порушував важливе питання збереження українських шкіл у Словаччині, кількість яких різко зменшилася.

«Ми домовилися, що школи будуть збережені. Деякі парламентарі Словацької Республіки сказали, що зроблять все, щоб зберегти нашу культуру, історію та відновити ту чи іншу кількість українських шкіл», – додав Президент України.

Також, за словами Володимира Зеленського, під час перемовин обговорювалося питання Українського культурного центру.

Відзначаючи внесок української громади Словаччини у збереження української національної самобутності за межами батьківщини, Президент вручив державні нагороди. Зокрема, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня була відзначена співачка, продюсер, радіоведуча Евеліна Гвать, а почесне звання «Заслужений діяч мистецтв» отримав художній керівник і диригент хору «Карпати» Левко Довгович за багаторічну віддану працю, спрямовану на популяризацію української культури у Словаччині.

«Для мене честь бути тут і нагородити поважних українців, які є, залишаються й будуть великими українцями тому, що роблять великий внесок у те, щоб наша історія, культура і спадщина, мова – все це існувало на території Словацької Республіки», – резюмував Президент України.