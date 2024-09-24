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Володимир Зеленський зустрівся з Єнсом Столтенбергом

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Володимир Зеленський зустрівся з Єнсом Столтенбергом

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Глава держави відзначив вагомі багаторічні зусилля на підтримку України під час перебування Єнса Столтенберга на посаді Генсека Альянсу. 

«Дуже вам дякую за вашу підтримку. Ваша команда багато працювала разом, і я вважаю, що ми досягли багатьох різних, дуже важливих результатів, особливо під час війни. Ви допомогли об’єднати – так само, як і деякі інші союзники, – об’єднати світ, зокрема міністрів оборони, щоб допомогти Україні, зміцнити нашу армію», – сказав Президент. 

Він також подякував за два останні саміти НАТО, які наблизили Україну до Альянсу. Володимир Зеленський наголосив, що важливо вчасно реалізувати всі домовленості Вашингтонського саміту НАТО. Зокрема, щоб держави-члени виконали свої зобов’язання щодо виділення 40 млрд євро на наступний рік. 

Серед основних тем обговорення – необхідність посилення української ППО, зокрема швидше постачання додаткових систем, і продовження роботи заради того, щоб Україна отримала запрошення в НАТО якомога скоріше.

 

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