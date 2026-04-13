Володимир Зеленський зустрівся зі Спікером Стортингу Норвегії та лідерами політичних партій

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спікером Стортингу Норвегії Масудом Гарахані та лідерами політичних партій.

Глава держави подякував парламентарям за сильну й незмінну підтримку України впродовж усіх років російської агресії.

Президент України поінформував, що під час учорашньої зустрічі з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере вони домовилися розпочати роботу над підготовкою Drone Deal.

«За роки цієї боротьби проти російської агресії Україна набула унікального досвіду в захисті життів. І ми готові ділитися ним для безпеки Норвегії та всього регіону», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна розраховує на відповідну підтримку з боку норвезького парламенту.

Окрема увага – створенню Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Президент наголосив, що якнайшвидший початок роботи Спецтрибуналу важливий не лише для українців, а й для всіх, хто хоче миру та відновлення справедливості. Сторони обговорили роботу над Спеціальним трибуналом і кроки, необхідні для його запуску. Глава держави закликав парламент Норвегії підтримати зусилля щодо Спецтрибуналу та компенсаційного механізму.

Парламентарі запевнили, що їхня підтримка України буде одностайною та сильною в усіх можливих сферах.