Володимир Зеленський зустрівся зі співачкою Джамалою напередодні її поїздки до США для участі у громадських і культурних заходах

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з українською співачкою та авторкою пісень, переможницею конкурсу «Євробачення» 2016 року Джамалою, яка вирушає до Сполучених Штатів Америки, де візьме участь у культурних заходах і зустрінеться з американськими високопосадовцями.

Джамала розповіла Главі держави про заплановані заходи та висловила переконання, що культурний фронт надзвичайно важливий у нинішній боротьбі України за свою свободу й незалежність.

Президент підтримав співачку й зазначив, що сигнали від відомих діячів культури та мистецтва точно мають вплив.

«Твій голос чути всюди. І це чудова нагода ще раз нагадати всім, що в Україні триває війна», – сказав він, звертаючись до Джамали, яка є володаркою «Нагороди за визначне лідерство артиста» 2022 року від Атлантичної ради США.

Володимир Зеленський акцентував, що сьогодні найактуальнішою проблемою є російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури й загроза блекауту, і весь світ має знати про цю проблему. У зв’язку з цим є відповідні потреби для забезпечення нормальних умов життя для цивільного населення.

Із цим же викликом безпосередньо пов’язане питання захисту українського неба від ракет і дронів. Для цього потрібно посилювати протиповітряну оборону України.

«Нам важливо пройти цю зиму. Ми спроможні перемогти й перемагаємо. США є лідером у підтримці України, і без їхньої допомоги, якої ми й надалі потребуємо, нам було б дуже складно», – розповів Глава держави.

Президент також наголосив на важливості питання політичних в’язнів, серед яких чимало жителів рідного для Джамали Криму, зокрема кримських татар.

«Ми неодноразово передавали списки і Сполученим Штатам, і Туреччині тощо. Дуже важливо, коли лідери й високопосадовці таких держав передають інформацію та прискорюють цей процес. Ми займаємося обмінами, але поки, на жаль, найбільша складність із політичними в’язнями. Треба їх повертати», – сказав Володимир Зеленський.

Джамала зазначила, що в кожного артиста є своя історія, і її власна бере початок в українському Криму, у домі, який у неї відібрали.

«І саме тому, хоч би де я була, першочерговим завданням для мене є нагадати про те, що в мій дім прийшли чужинці вбивати й калічити життя, нищити й переписувати мою культуру. Так було у 1944-му, а потім у 2014-му, і от знову. Тепер усі в Україні розуміють, що це може статися з будь-ким, якщо зло не спинити й не змусити відповідати за злочини», – наголосила співачка.