Володимиру Зеленському презентували шість туристичних «магнітів» Волині

У межах робочої поїздки до Волинської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з концепцією розвитку туристичного потенціалу регіону та оглянув експозицію «Туристичні магніти та маршрути Волині».

Презентація відбулася в Луцькому замку – найстарішій споруді міста. Будівництво Верхнього замку розпочалось у 1350-х і в основному було завершене в 1430-х роках, хоча деякі елементи змінювалися протягом наступних століть. Замок є пам'яткою архітектури й історії національного значення та головним об'єктом історико-культурного заповідника «Старий Луцьк».

Луцький замок зображений на купюрі номіналом 200 гривень і, згідно з концепцією, визначений першим туристичним «магнітом» області. Також серед цікавих для туристів об’єктів – історико-культурний заповідник «Стародавній Володимир», село Сваловичі та національний парк «Прип’ять – Стохід», смт Олика та резиденція Радзивілів, Шацькі озера.

Директор департаменту зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської ОДА Ігор Чуліпа доповів Президентові, що на основі цих «магнітів» в області розроблено відповідні туристичні маршрути.

«Ці маршрути адаптовані – вони можуть бути як одноденними, так і дводенними, триденними, а якщо йдеться про сплав на байдарках – п’ятиденними», – сказав Ігор Чуліпа.

На туристичних маршрутах визначено інфраструктурні об’єкти, де відвідувачі зможуть переночувати та поїсти. Крім того, триває робота над розробкою 3D-турів.

Після завершення презентації Главі держави провели коротку екскурсію Луцьким замком.