Воєнна розвідка України є однією з найфаховіших у світі, розвідники доводять це щодня в боях за нашу державу – Володимир Зеленський

З нагоди 30-ї річниці воєнної розвідки України Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України та вручив державні нагороди.

Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці у Києві.

Звертаючись до присутніх, Глава держави повідомив, що сьогодні підписав указ про встановлення в Україні Дня воєнної розвідки, та привітав розвідників з повноцінним професійним святом.

«Можу сказати цілком упевнено: воєнна розвідка України є однією з найбільш фахових і результативних у світі. І це не просто оцінка, це – факт, який ви доводите щодня в боях за нашу державу, її суверенітет і територіальну цілісність, за наші сім’ї, в боротьбі за нашу землю та майбутнє», – наголосив він.

Як зауважив Президент, про більшість успіхів розвідки не можна говорити публічно, але беззаперечним результатом її діяльності є здобутки нашої держави на полі бою, звільнення наших територій від російських окупантів і впевненість у майбутній перемозі.

Володимир Зеленський висловив переконання, що операції воєнної розвідки посядуть одне з визначальних місць в історії перемоги України в цій війні. Зокрема, за його словами, важливих результатів було досягнуто під Києвом, на острові Зміїному, у Харкові, на Донбасі, в Маріуполі, при захисті «Азовсталі» та на інших напрямках, а також у тилу ворога.

«І ми пам’ятаємо, наскільки небезпечними є завдання, які ви щодня виконуєте, і якою ціною здобувається перемога нашої держави в цій війні», – зазначив він і закликав ушанувати хвилиною мовчання пам’ять усіх воїнів-розвідників, які героїчно загинули за Україну.

За словами Президента, українські військові розвідники швидко здобувають новий досвід і стали однією з основ української державності. Неабияка заслуга в цьому Головного управління розвідки Міністерства оборони України, яке успішно координує дії всіх спеціальних підрозділів силових структур нашої держави і є надзвичайно ефективним центром всієї вітчизняної розвідувальної спільноти.

Володимир Зеленський запевнив розвідників, що держава завжди буде їхнім надійним помічником.

Від імені всього українського народу Глава держави подякував розвідникам за службу та їхнім родинам.

Президент вручив ордени та медалі працівникам ГУР Міноборони за особисту мужність, самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку.

Глава держави також вручив ордени «Золота Зірка» Героям України та родинам загиблих воїнів, яким це звання присвоєно посмертно.

Зокрема, орден з рук Володимира Зеленського отримали рідні Героя України майора Юрія Назарука, який загинув на початку червня, виконуючи бойові завдання в місті Сєвєродонецьку Луганської області.

Орден «Золота Зірка» одержали також члени родини молодшого лейтенанта Олександра Чуба, який у березні-червні виконував спеціальні завдання в різних регіонах країни. Він загинув під час виконання бойового завдання в Сєвєродонецьку.