Вплив перших леді та джентльменів на індекс м'якої сили держав: Олена Зеленська взяла участь у презентації дослідження для глобальної платформи Саміту перших леді та джентльменів

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у презентації дослідження «Вплив перших леді та джентльменів на м'яку силу» для глобальної платформи Саміту перших леді та джентльменів. Його виконала провідна світова консалтингова компанія з оцінки брендів Brand Finance. Нове дослідження базується на Глобальному індексі м'якої сили (Global Soft Power Index).

Онлайн-захід відвідали: перша леді України Олена Зеленська, перша леді Албанії Арманда Бегай, дружина Прем'єр-міністра Белізу Россана Брісеньо, чоловік Прем'єр-міністерки Данії Бо Тенгберг, перша леді Ісландії Еліза Рейд, перша леді Литовської Республіки Діана Наусєдєнє, перша леді Республіки Північна Македонія Елізабета Гьоргієвська, партнер Президентки Словаччини Юрай Різман, перший джентльмен Словенії Алеш Мусар, генеральний директор та голова Brand Finance Девід Хей і директор з брендингу Brand Finance Конрад Ягодзінський.

Згідно з дослідженням, перші леді та джентльмени можуть впливати на чинники, які становлять 35% загальної м'якої сили країни, що свідчить про їхню значну владу та можливості формувати те, як їхні країни сприймають у світі.

Brand Finance визначила комплексний і всеосяжний підхід до вимірювання м'якої сили, охоплюючи й аналізуючи кожен вимір зовнішнього позиціонування та брендингу країни. Окрім оцінки атрибутів іміджу країн, Глобальний рейтинг м'якої сили (Global Soft Power Ranking) не має аналогів, оскільки він також враховує глобальну репутацію та вплив усіх 193 країн – членів Організації Об'єднаних Націй.

Дослідження збирає й аналізує дані за трьома ключовими показниками ефективності – упізнаваність, репутація та вплив, а також за 45 атрибутами національного бренда, що охоплюють вісім стовпів м'якої сили: бізнес і торгівля, урядування, міжнародні відносини, культура і спадщина, медіа й комунікації, освіта й наука, люди й цінності та стале майбутнє.

У своєму дослідженні Brand Finance вивчала діяльність колишніх і нинішніх перших леді та джентльменів у 15 з 35 атрибутів національного бренду, де вони відіграють особливо важливу роль у формуванні сприйняття, щоб зрозуміти їхній вплив на м'яку силу.

Окрім впливу на сприйняття, м'яка сила є ключовим інструментом у просуванні економічних інтересів країн та підвищенні добробуту їхніх суспільств. На основі свого аналізу Brand Finance підготувала додаткову інформацію про фінансовий вплив діяльності перших леді та джентльменів.

Перша леді України Олена Зеленська подякувала за презентацію й наголосила: «Це дослідження підтверджує не лише вагомість впливу м’якої сили. Воно водночас демонструє і значну відповідальність, із якою маємо підходити до наших ініціатив. Тому ми й перетворили Саміт перших леді та джентльменів із подієвого формату на постійну платформу – щоб наша з колегами робота була системною та стратегічною. А отже, спричиняла лише зростання добробуту і наших країн».

Довідка. Brand Finance – світовий лідер у галузі оцінки брендів та стратегічного консалтингу з офісами у понад 25 країнах.

Щороку Brand Finance публікує Глобальний індекс м'якої сили (Global Soft Power Index) – найповніше дослідження в галузі сприйняття брендів, у якому вивчають думки понад 170 тис. респондентів у більш ніж 100 країнах світу.

Саміт перших леді та джентльменів – глобальна платформа, яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська, що об'єднує перших леді та джентльменів світу і сприяє діалогу та ефективному реагуванню на глобальні гуманітарні виклики.