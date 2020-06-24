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Впродовж максимум 1,5 місяця всі постраждалі від вибуху в багатоквартирному будинку в Києві отримають нове житло – Президент

25 червня 2020 року - 23:41

Впродовж максимум 1,5 місяця всі постраждалі від вибуху в багатоквартирному будинку в Києві отримають нове житло – Президент

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що впродовж максимум півтора місяця ще 28 нових квартир буде передано громадянам, які постраждали від вибуху в житловому будинку в Києві.

«Хочу сказати, що ми знайшли всі 40 квартир. Вони всі в Києві – не в області. Це нові квартири. 12 квартир уже готові – вони добудовані. Впродовж максимум півтора місяця інші квартири – ще 28 квартир – ми виділимо сім’ям», – повідомив Володимир Зеленський в ефірі програми «Право на владу» під час телевізійного включення з Івано-Франківської області, де Глава держави перебуває з терміновою робочою поїздкою.

Президент наголосив, що на придбання помешкань кошти державного бюджету не витрачатимуться. Офіс Президента провів перемовини з київськими забудовниками, в результаті чого були знайдені всі 40 квартир, які люди отримають найближчим часом.

«Ми переговорили з забудовниками. Офіс Президента знайшов забудовників, які нам допомогли», – заначив Глава держави.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський вручив потерпілим від вибуху киянам сертифікати на перші 12 квартир.

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