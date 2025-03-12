Все, що буде досягнуто для української безпеки зараз, працюватиме на Україну протягом років і десятиліть – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Провів сьогодні Ставку – Технологічну Ставку. Передусім – щодо наших дронів і далекобійних ударів українських дронів. Провели аналіз застосування нещодавно: якість ударів, результати застосування, найбільш ефективні зразки дронів. Були і військові, і урядовці, і, головне, – наші виробники дронів та іншої зброї. Багато технічних деталей встигли обговорити сьогодні. Ключове – треба збільшувати можливість нашої зброї долати російські РЕБ та протиповітряну оборону. Звісно, ми говорили й про те, як іще наростити виробництво: ще потрібні контракти, фінансування, інвестиції від наших партнерів. Виробники пропонували конкретні технологічні рішення. За десять днів ми повернемося до цих питань, і потрібні відповіді на все, що звучало сьогодні. Наше українське виробництво дронів і постійна модернізація дронів – це одна з ключових частин системи стримування Росії, яка потрібна для гарантування безпеки України довгостроково, і також це буде наша міжнародна перевага – те, як ми зможемо експортувати безпеку після цієї війни. Вже зараз – величезний інтерес наших друзів у світі до українських розробок, до наших можливостей, наших технологічних виробництв. Українці показали в цій війні, як багато можуть робити дрони для захисту позицій та збереження життя людей, показали, як важливо постійно розвивати безпілотну складову. Звісно, це буде нашою, зокрема, економічною перевагою у відносинах із іншими партнерами. Але після війни. Зараз нам потрібно значно збільшувати ефективність застосування української зброї, і все, що буде досягнуто для української безпеки зараз, працюватиме на Україну протягом років і десятиліть.

Водночас продовжуємо нашу роботу й на дипломатичному напрямку – для того, щоб якнайшвидше забезпечити всі необхідні умови для тиску на Росію, для реального миру. Очікую доповіді української делегації, що працювала в Саудівській Аравії, і готуємо нові завдання для нашої дипломатії. Потрібно рухатися до миру. Потрібно рухатися до гарантій безпеки. Потрібно звільняти наших людей. Ми налаштовані працювати максимально швидко з нашими партнерами. Головне – це здатність наших партнерів забезпечити готовність Росії не обманювати, а реально завершувати війну.

Зараз російські удари не припиняються. Щоночі – під сотню «шахедів» проти України. Постійно – ракетні удари, і є, на жаль, влучання по нашій цивільній інфраструктурі, по портах, зокрема в Одесі. Вчора там було ураження цивільного судна – якраз вантажили пшеницю, напрямок – Алжир. Люди загинули, громадяни Сирії. Мої співчуття. Були також поранені, їм надано необхідну допомогу. Будь-яке намагання Росії «петляти» буде чітким доказом для всіх, що саме Росія не хоче миру. З чіткими висновками світу. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати життя і хто працює заради надійного гарантування безпеки. Зараз час, коли багато що вирішується. Я дякую всім, хто допомагає.

Слава Україні!