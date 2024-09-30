Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Щойно завершив нараду за підсумками візиту у Сполучені Штати. Військові, уряд, Офіс. Наші команди – українська й американська – уже працюють з усім тим, що ми обговорили у Нью-Йорку та Вашингтоні, і вже готуємося до зустрічі в «Рамштайні». Це буде особливий «Рамштайн», і від нашої сторони партнери отримують усі деталі, усі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі. Сила зброї й сила дипломатії працюють ефективно завжди тільки разом, і саме так розраховуємо – саме так маємо реалізувати План перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів – наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе.

Готуємо також і підписання ще однієї безпекової угоди для України – вже 27-ї.

Провів сьогодні Ставку. Кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя й техніка для наших воїнів, закупівля та постачання. Ще сьогодні окремо обговорили з міністром оборони України Умєровим виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані.

Сьогодні ж детально й дуже тривало говорили з Головкомом Сирським та начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж дві з половиною години. Доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків, наші можливості подальші та конкретні завдання. Дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального й справедливого миру для України, для всіх наших людей. Усе, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед «Рамштайном».

Я дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!