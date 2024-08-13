Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Ми знову довели, що в будь-якій ситуації українці здатні досягати своїх завдань – звернення Президента
Ми знову довели, що в будь-якій ситуації українці здатні досягати своїх завдань – звернення Президента

13 серпня 2024 року - 20:07

Переглянути всі відео
ностанні новини

Вселенський Патріарх Варфоломій підтримує ініціативу Президента України, спрямовану на духовну незалежність

13 серпня 2024 року - 23:18

Україна розпочала переговори з Великою Британією щодо укладення угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства

13 серпня 2024 року - 21:04

Розвиток ОПК та першочергові потреби України: Володимир Зеленський зустрівся з міністром національної оборони Литви

13 серпня 2024 року - 20:30

Ми знову довели, що в будь-якій ситуації українці здатні досягати своїх завдань – звернення Президента

13 серпня 2024 року - 20:05

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента з учасниками Українського молодіжного форуму
Зустріч Президента з учасниками Українського молодіжного форуму

12 серпня 2024 року - 17:06

Перейти до всіх галерей

Вселенський Патріарх Варфоломій підтримує ініціативу Президента України, спрямовану на духовну незалежність

13 серпня 2024 року - 23:18

Вселенський Патріарх Варфоломій підтримує ініціативу Президента України, спрямовану на духовну незалежність

Заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська та голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський зустрілися зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Сторони докладно обговорили стан релігійної свободи в Україні, яку, попри війну, українське суспільство поглиблює. Українська сторона пишається тим, що в нашій державі немає зачинених храмів, головних і другорядних релігій, а голос нечисленних релігійних спільнот у Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій звучить так само гучно, як і голос церков, до яких належить більшість українців.

Українська сторона також подякувала Його Всесвятості за тривалу й незмінну підтримку України, яку високо цінує український народ.

Патріарха поінформували про злочини, скоєні російськими окупантами проти релігійної свободи в Україні, про десятки священників, пасторів, богословів, яких убили російські загарбники, та про понад 630 зруйнованих культових будівель.

Його Всесвятість наголосив на тому, що світ дуже мало знає про ці злочини, і закликав до поширення правди про релігійну свободу в Україні й тих, хто намагається її знищити.

Вселенський Патріарх засвідчив свою постійну готовність докладати необхідних зусиль заради процвітання православ’я в Україні та зазначив, що піклується про Православну церкву України.

Його Всесвятість зауважив, що він підтримує все, що спрямоване на добро для України. Зокрема, це стосується ініціативи Президента Володимира Зеленського щодо духовної незалежності, яка є передумовою розвитку нашої держави.

З українського боку Вселенському Патріарху передали запрошення від Президента України відвідати нашу країну.

Версія для друку