Вселенський Патріарх Варфоломій підтримує ініціативу Президента України, спрямовану на духовну незалежність

Заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська та голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський зустрілися зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Сторони докладно обговорили стан релігійної свободи в Україні, яку, попри війну, українське суспільство поглиблює. Українська сторона пишається тим, що в нашій державі немає зачинених храмів, головних і другорядних релігій, а голос нечисленних релігійних спільнот у Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій звучить так само гучно, як і голос церков, до яких належить більшість українців.

Українська сторона також подякувала Його Всесвятості за тривалу й незмінну підтримку України, яку високо цінує український народ.

Патріарха поінформували про злочини, скоєні російськими окупантами проти релігійної свободи в Україні, про десятки священників, пасторів, богословів, яких убили російські загарбники, та про понад 630 зруйнованих культових будівель.

Його Всесвятість наголосив на тому, що світ дуже мало знає про ці злочини, і закликав до поширення правди про релігійну свободу в Україні й тих, хто намагається її знищити.

Вселенський Патріарх засвідчив свою постійну готовність докладати необхідних зусиль заради процвітання православ’я в Україні та зазначив, що піклується про Православну церкву України.

Його Всесвятість зауважив, що він підтримує все, що спрямоване на добро для України. Зокрема, це стосується ініціативи Президента Володимира Зеленського щодо духовної незалежності, яка є передумовою розвитку нашої держави.

З українського боку Вселенському Патріарху передали запрошення від Президента України відвідати нашу країну.