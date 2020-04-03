«Всеукраїнська школа онлайн» у перший день після старту зібрала понад 3,3 млн глядачів

Відучора в Україні стартувала «Всеукраїнська школа онлайн» з відеоуроками для учнів 5-11-х класів. Перший день ініціативи продемонстрував успішність задуму із запуском нового формату здобуття знань. Свідчення цього – високі показники переглядів телеканалів, які транслюють уроки.

За даними компанії Nielsen, у понеділок, 6 квітня, майже третина глядачів ранкового ефіру дивилася саме «Всеукраїнську школу онлайн». Загальна аудиторія першого дня проекту – понад 3,3 млн «учнів» різного віку.

На офіційній YouTube-сторінці Міносвіти кількість переглядів за останні дві доби сягнула майже двох мільйонів. Найбільш популярними тут стали заняття з фізкультури за участю українських зірок.

Однак, безумовно, головним критерієм є безліч позитивних відгуків учнів, батьків та вчителів. Вони – безцінні.

Офіс Президента дякує всім, хто долучився до нового формату навчання школярів, який ми запустили в умовах карантину внаслідок поширення COVID-19.

Наразі до ініціативи долучаються й інші телеканали та медіаплатформи. Зокрема, онлайн-уроки стануть доступними для перегляду на «Київстар ТБ». Також тривають відповідні переговори з регіональними каналами.

Нагадаємо, проект відбувся з ініціативи Президента України Володимира Зеленського. До підготовки та запуску «Школи» долучилися МОН України, парламентський Комітет з питань освіти, науки та інновацій, громадська спілка «Освіторія», а також 40 педагогів. Зйомки уроків проходять у Новопечерській школі м. Києва.