Втілимо багато спільних кроків для захисту дітей – Олена Зеленська під час розмови з першою леді Гватемали

Перша леді Гватемали Лукресія Пейнадо візьме участь у 4-му Саміті перших леді та джентльменів, який відбудеться в Києві цьогоріч у вересні. Про це вона повідомила дружині Президента України Олені Зеленській під час відеорозмови.

Перша леді України подякувала Лукресії Пейнадо за співпрацю та підтримку нашої країни з боку Гватемали з початку повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, Гватемала приєдналася до країн – учасниць Кримської платформи, підтримала всі резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо України й стала співавторкою частини з них, узяла участь у першому Саміті миру та приєдналася до його комюніке.

«Пані Пейнадо – досвідчений фахівець у проєктах охорони здоров’я та розвитку, адже працює в них усе життя. Тож її досвід тепер підсилить проєкти Саміту. Наш цьогорічний Саміт присвячений безпеці дітей. А здоров’я – фізичне та психічне – якраз один із вимірів цієї безпеки. Впевнена, що, як завжди, не лише обговоримо це, а й утілимо багато спільних кроків для захисту дітей, хоч би в яких країнах вони були», – зазначила Олена Зеленська.

Основні теми 4-го Саміту перших леді та джентльменів – безпека дітей під час військових конфліктів, у родині, школі та інтернет-просторі.