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Вважаю, що ми зможемо отримати позитивний результат голосування Конгресу США – Президент України в інтервʼю для телемарафону «Єдині новини»

6 квітня 2024 року - 19:39

Вважаю, що ми зможемо отримати позитивний результат голосування Конгресу США – Президент України в інтервʼю для телемарафону «Єдині новини»

Україна очікує на позитивне рішення Конгресу США щодо ухвалення масштабного пакету допомоги. Про це Володимир Зеленський заявив в інтервʼю для телемарафону «Єдині новини».

Президент наголосив, що допомога від Сполучених Штатів Америки для нашої країни вкрай важлива.

«Ми розуміємо, коли контрнаступальні дії можуть бути в росіян. Тому ось вам і відповідь, коли критично отримати відповідну дефіцитну зброю. Без цих грошей таких обсягів нам не одержати. І я все ж таки вважаю, що ми зможемо отримати позитивне голосування Конгресу Сполучених Штатів», – зауважив Володимир Зеленський.

Україна регулярно інформує американську сторону про ситуацію на фронті та нагальні потреби сил оборони. Макрофінансова допомога від США зміцнить економіку держави та наші Збройні Сили.

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