Вже другий корвет для Військово-Морських сил України спустили на воду в Туреччині

Під час візиту до Турецької Республіки перша леді України Олена Зеленська взяла участь у церемонії спуску на воду корвета класу Ada «Гетьман Іван Виговський». Його для потреб ВМС України спорудили на суднобудівному заводі в Туреччині.

Перша леді подякувала турецьким партнерам, командувачу Військово-Морських сил та всій дипломатичній команді України за зміцнення оборонних можливостей нашої держави.

«Ми як ніхто знаємо про важливість безпеки. І цей корвет буде запорукою безпеки всього нашого з вами регіону, спільного моря наших країн. Бо ми обороняємо не тільки себе, а сам принцип мирного співіснування для всіх. Тож цей корабель – іще один крок на цьому шляху», – зазначила Олена Зеленська.

Завдяки судну такого класу вдасться захищати національні інтереси нашої держави не лише в Чорному та Азовському морях, а й, зокрема, у Середземному морі та Атлантичному океані.

Дружина Президента України також побувала на борту першого побудованого в Туреччині корвета «Гетьман Іван Мазепа», який зараз перебуває на ходових випробуваннях. Перша леді також брала участь у церемонії спуску цього судна на воду. Вона познайомилася з екіпажем корабля та вручила йому картину Наталії Павлусенко «Гетьман Іван Мазепа».

«Нехай мужність і звитяга гетьмана Івана Мазепи надихають вас на захист нашої Батьківщини, а його дух береже та охороняє вас», – сказала Олена Зеленська.

Корвет «Гетьман Іван Мазепа» спустили на воду 2 жовтня 2022 року, а вже торік у серпні в Туреччині заклали кіль другого. Будівництво цих суден відбувається в межах рамкової угоди, яку Україна й Туреччина уклали наприкінці 2020 року.