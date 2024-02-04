Вже третя велика прийомна родина отримує новий будинок у межах проєкту Фундації Олени Зеленської «Адреса дитинства»

Перша леді України Олена Зеленська разом із командою своєї Фундації побувала на Львівщині в гостях у великої прийомної родини Тетяни Юричко та Сергія Гашенка, яка виховує десятьох дітей.

Це вже третя велика прийомна родина, яка отримує новий будинок у межах проєкту Фундації «Адреса дитинства».

Мета проєкту – звести оселі для тих великих прийомних родин, які втратили їх у результаті повномасштабного вторгнення. Нині таких сімей у країні понад 80.

До повномасштабного вторгнення Тетяна та Сергій жили з дітьми у великому домі в Оріхові на Запоріжжі. Тепер їхнє рідне місто – за лічені кілометри від лінії фронту й щодня під вогнем, а дім – непридатний для проживання. Там вибиті вікна, обвалилася стеля, зруйнований дах, стіни посічені уламками снарядів.

Дружина Президента відзначила, що попри складнощі з житлом минулого року батьки взяли в родину ще трьох дітей: трирічного Богданчика, десятирічну Тетяну та 11-річну Вікторію.

«Знайти родину, тепло та любов серед війни – кожна така історія торкає до глибини душі», – зазначила Олена Зеленська.

«Коли з’явилася моя Фундація, одні з перших, кому ми почали допомагати, були великі прийомні родини. У кожній із таких сімей виховується від п’яти до десяти дітей, позбавлених батьківської опіки. Фундація насамперед підтримує ті великі прийомні родини, які були вимушені евакуюватися через війну. Ми допомагали облаштувати їхній побут фактично з нуля на новому місці. Відтак зрозуміли, що один з основних запитів великих прийомних родин – дім. Ми створили проєкт безбар’єрного енергоефективного дому. Шукали фінансування. Обирали земельні ділянки з хорошою інфраструктурою поряд. Контролювали весь процес будівництва», – розповіла перша леді.

Кожен новий будинок у межах «Адреси дитинства» споруджений за спеціальним проєктом, має площу 285 метрів, систему автономного опалення та укриття.

Перша леді та команда Фундації передали в подарунок родині книжки для дітей.

За словами дружини Президента, у межах проєкту готують до заселення ще 11 будинків, триває пошук меценатів для зведення нового житла для решти великих прийомних родин, що залишилися без дому. Для цього, як і для всіх своїх проєктів, Фундація залучає іноземних донорів.

Олена Зеленська подякувала всім, хто зараз допомагає Фундації: австралійському фонду Minderoо Foundation, уряду Об’єднаних Арабських Еміратів, уряду Естонії та Центру міжнародного розвитку Естонії ESTDEV, уряду Румунії та Румунській агенції з міжнародного співробітництва та розвитку (RoAid), Global Empowerment Mission, компанії CLT Rezult та іншим партнерам проєкту.

«Наша глобальна мета – щоб у кожної дитини була родина. Щоб в Україні не було сирітства як явища. А для цього важливо, щоб у кожної прийомної родини був безпечний дім», – переконана перша леді.