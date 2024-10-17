Ядерна безпека: у Парижі відбулася п’ята конференція у продовження першого Саміту миру 

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак узяв онлайн-участь у тематичній конференції, присвяченій першому пункту Формули миру «Радіаційна та ядерна безпека». Захід організувала Франція як співголова робочої групи разом з українською стороною, а також співлідерами – Чехією, Японією та Швецією. Фізично та онлайн були присутні представники 70 країн і міжнародних організацій. Українську сторону представили міністр енергетики Герман Галущенко, його заступник Роман Андарак і радник керівника Офісу Глави держави Олександр Бевз.

Андрій Єрмак зазначив, що ядерна та радіаційна безпека стали політичним пріоритетом через масштабну мілітаризацію мирної атомної енергії з боку Росії під час агресії проти України.

«Захоплення Запорізької атомної електростанції, найбільшої у Європі, стало безпрецедентним порушенням міжнародного права та норм ядерної безпеки. Станцію перетворено на військову базу, а її персонал працює під постійним тиском і погрозами», – наголосив він.

Керівник Офісу Президента зауважив, що Україна має відновити повний контроль над усіма своїми ядерними об'єктами та забезпечити їх роботу відповідно до міжнародних стандартів і принципів МАГАТЕ.

«У сфері ядерної безпеки нам потрібно змусити державу-агресора реалізувати принцип трьох «Д»: демілітаризація, деокупація та деескалація. Це критично важливо як для України, так і для світу», – сказав Андрій Єрмак.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що російські ракети та дрони пролітають над українськими атомними електростанціями, що може спровокувати катастрофічні наслідки.

«Обстріли енергетичної інфраструктури з боку росіян мали вплив на ядерну безпеку. Вони хочуть позбавити нас постачання електроенергії й досягти її повного відключення, що може призвести до ядерного інциденту. Велика проблема полягає в тому, що вони не замислюються про ядерну безпеку», – переконаний Герман Галущенко.

Він закликав партнерів ухвалити швидкі рішення, які змусять РФ припинити атаки на українську енергетику.

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро наголосив, що світ має забезпечити захист ядерної інфраструктури в Україні.

«Це вимагає скоординованих міжнародних дій, непохитної підтримки МАГАТЕ й чіткого зобов’язання притягнути до відповідальності тих, хто загрожує ядерній безпеці. Ставки не можуть бути вищими, оскільки Росія продовжує свою агресію проти України», – сказав він.

Ця конференція стала пʼятою з-поміж тих, які проводять у продовження першого Саміту миру. Результатом кожного такого заходу є Спільне комюніке. Після проведення конференцій на основі всіх десяти пунктів Формули миру будуть сформовані пропозиції до другого Саміту миру.

Текст Спільного комюніке, яке схвалили учасники цієї конференції, наведений нижче за посиланням.