Якщо окупанти втечуть, це буде найкращий для них варіант – звернення Президента України

Українці! Українки!

Сьогодні на території нашої держави був непоганий і здебільшого сонячний день. На значній території – близько 20 градусів тепла й сонце.

На жаль, у Криму було хмарно. Хоча й теж тепло. Але хоч би якими не були хмари, українці знають, що робити. І знають, що наше майбутнє – сонячне.

Це майбутнє без окупантів. На всій нашій території, зокрема і в Криму.

Якщо окупанти втечуть, поки мають таку можливість, це буде найкращий варіант для них. Якщо їх змушують залишатися – будь-який окупант може знайти спосіб здатися в український полон.

Ми гарантуємо всім російським військовим, які добровільно складуть зброю і здадуться в полон, збереження їхнього життя. Україна завжди дотримується всіх міжнародних норм, всіх конвенцій.

Будь-яких інших варіантів, щоб окупанти могли на них сподіватися, ми їм не залишимо.

І я знову й знову хочу подякувати всім нашим громадянам, хто воює й працює заради миру для України, заради звільнення всієї нашої землі.

Цієї доби продовжився рух наших військових, Служби безпеки України, Нацгвардії та всіх, хто бере участь у активних діях – у діях на сході, в діях на півдні нашої держави.

Ми тримаємо позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, де зараз дуже-дуже складно, дуже жорсткі бої. Хочу сьогодні знову відзначити наших воїнів з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» за мужність, за стійкість саме на цьому напрямку.

Дякую усім нашим зенітникам та кожному, хто залучений до протиповітряної оборони України.

Ми робимо все можливе, щоб захистити українське небо, і це один із найвищих пріоритетів для наших дипломатів – прискорювати рішення партнерів щодо надання Україні сучасних та ефективних систем ППО, достатньої їх кількості.

Обовʼязково до цього ми прийдемо.

На деокупованих територіях жодного дня не збавляємо темпу у відновлювальних роботах. Це транспорт, це електрика, це газопостачання, це пошта, соціальні виплати – всюди, де є реальна можливість це забезпечити, ми забезпечуємо.

Дуже прошу всіх українців на території, де були окупанти, особливо уважно ставитися до мінної загрози.

Наші вибухотехніки, наші сапери працюють по максимуму, але після окупантів дуже значна площа забруднена мінами. Будь ласка, не ігноруйте попередження щодо мін, не відвідуйте закриту через небезпеку територію, повідомляйте будь ласка поліцію, ДСНС чи місцеву владу про будь-які виявлені міни чи боєприпаси, що не розірвалися.

І ще одне хочу додати.

Сьогодні в Україні відзначається День юриста. Не кожен, хто здобув юридичну освіту, працює в юриспруденції. Але серед тих, хто все ж працює саме в цій сфері, є люди, чий внесок справді історичний. Дуже важливий.

Ті, хто розслідує злочини окупантів. Ті, хто допомагає відновити справедливість, зокрема працюючи в галузі правозахисту. Ті, хто робить усе, щоб кожен російський убивця і сама безпосередньо держава-агресор були неминуче покарані за цю війну. Я дякую всім вам за цю дуже важливу роботу!

Дякую слідчим, прокурорам, правозахисникам, адвокатам, державним службовцям, працівникам громадських організацій. Дякую всім, хто навчає праву, бореться за верховенство права й допомагає людям захищати свої права, свободи та законні інтереси.

Справедливість для України, для Європи, для світу має бути й буде відновлена. Завдяки нашим незламним, сильним, сумлінним і освіченим людям.

Вічна слава всім, хто захищає Україну!

Слава Україні!

