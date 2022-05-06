Якщо російські війська знищать людей у Маріуполі, з РФ не буде про що говорити – Володимир Зеленський

Можливе знищення російськими окупантами українських військових і цивільних, які наразі залишаються на території заводу «Азовсталь» у Маріуполі, може поставити крапку на будь-яких дипломатичних перемовинах з російською стороною. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час відеозустрічі в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House (Велика Британія).

«Якщо вони вб’ють людей, яких зараз гуманітарно можна обміняти, якщо це військові, або відпустити, якщо це цивільні, або допомогти пораненим, незалежно від того, військові це чи цивільні, то з ними немає про що говорити й на дипломатичному рівні», – наголосив Глава держави.

За його словами, сьогодні завдяки зусиллям України, Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй нарешті вдалося знайти формат для евакуації мирних людей із заблокованого заводу «Азовсталь».

Президент констатував, що Маріуполь зруйнований вщент.

На його думку, блокада міста російськими окупантами є навмисним кроком, проявом ненависті й тероризму. За таку жорстокість несе відповідальність насамперед інформаційно-пропагандистська машина Російської Федерації, і з цією проблемою ще потрібно буде розбиратися.

«Вони змогли розвинути таку ненависть іще до початку повномасштабної війни. Вони цим займалися довгі роки, і зараз усе це виливається в такі катування», – резюмував Президент України.