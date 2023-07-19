Якщо Україна не матиме змоги використовувати свої морські порти та продовольчі коридори, це стане катастрофою для всього світу – Олег Устенко 

Поновлення Росією блокади судноплавних шляхів у Чорному морі ставить під загрозу постачання на зовнішні ринки української аграрної продукції, запасів якої нині в портах стільки, що вистачило б, щоб забезпечити продовольством приблизно 6 мільйонів людей. Про це радник Президента України з питань економіки Олег Устенко сказав в інтерв’ю американському журналу Newsweek.

Як зазначив Олег Устенко, поки Україна звертається до міжнародної спільноти із закликом вжити заходів, щоб не допустити збитків для української та світової економіки через блокаду, росіяни намагаються знищити українські порти на Чорному морі, а також руйнують портову інфраструктуру, у якій зберігається призначене для експорту збіжжя.

«У наших портах є зерно, яке повністю готове до експорту. Ідеться про величезні обсяги зерна, яких вистачить, щоб прогодувати щонайменше 6 мільйонів людей у всьому світі... Якщо ми не зможемо вивезти це зерно з наших портів, це означатиме, що країни, порівнянні за розміром із Данією, Фінляндією, Норвегією, не матимуть продовольства для свого населення», – додав він.

За словами Олега Устенка, коли росіяни напередодні знищили ракетами в одеському порту 60 тис. тонн зерна, вони фактично залишили 300 тис. людей без їжі.

«Якщо Україна не матиме змоги користуватися морськими портами та коридорами, це стане справжньою катастрофою для всього світу», – наголосив радник Президента з питань економіки.

За його словами, якщо зерно не вдасться експортувати, не буде місця для зберігання наступного врожаю, а економка нашої держави зазнає ще більших втрат.

Поки Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш сподіваються підштовхнути Президента Росії Володимира Путіна до поновлення зернової угоди, найбільш нужденні у світі перебувають на порозі катастрофи, стверджує Олег Устенко.

«Нашим зерном ми годуємо десь від 400 до 600 мільйонів людей по всьому світу. Надзвичайно важливо розблокувати наші порти й почати постачати наше зерно світові», – зазначив радник Президента.

На його переконання, Росія має намір загострити хитку продовольчу ситуацію в країнах Глобального Півдня, щоб спровокувати нову міграційну кризу в Європі та Північній Америці. Російське керівництво та його союзники в Білорусі раніше використовували міграційні потоки до Європи як зброю.

«Вони із задоволенням побачили б голод. Вони точно розуміють, що рівень імміграції, темпи імміграції будуть прискорюватися. Це та карта, яку вони хочуть розіграти», – наголосив Олег Устенко.

За його словами, росіяни нині розуміють, що нічого не виграють у війні з Україною, тому починають діяти більш агресивно й по-варварському.

На думку радника Президента, вихід із зернової угоди може погіршити відносини Росії з країнами Африки, Близького Сходу та Південної Америки, деякі з яких досі вагалися, чи приєднуватися до засудження повномасштабного вторгнення в Україну та до санкційного тиску на РФ.

«Зрештою вони починають розуміти, що насправді винна Росія. Ніхто інший не несе за це відповідальності. Росіяни почали цю війну, росіяни знищують наш урожай, росіяни роблять усе можливе, щоб наше зерно й наша їжа не постачалися у світ», – резюмував радник Президента України.