Якщо Україна не втримає агресії Росії, ця війна перекинеться на інші території, може, навіть на інші континенти – Президент на NYT DealBook Summit

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у форматі відеозв’язку у саміті NYT DealBook та поспілкувався з учасниками заходу.

Відповідаючи на запитання, коли, на його думку, закінчиться війна, Глава держави констатував: українці – реалісти й розуміють, що воюють із Російською Федерацією, а на їхній території відбуваються наймасштабніші бойові дії з часів Другої світової. Вони супроводжуються воєнними злочинами: катуваннями, зґвалтуваннями, ракетними ударами по цивільних об’єктах та інфраструктурі.

«Закінчиться тоді, коли ми переможемо або коли цього захоче Російська Федерація. Може так статися, що РФ захоче тільки тоді, коли відчуватиме, що вона слабка, перебуває в ізоляції та в неї немає партнерів», – зазначив Президент.

Саме тому, за його словами, такою важливою є підтримка України з боку партнерів і всього вільного світу.

Глава держави висловив подяку за допомогу Україні, підтримку наших громадян, які були змушені шукати прихистку в різних країнах світу, рятуючись від війни.

Водночас Володимир Зеленський закликав не повторювати наративи Росії, яка намагається рахувати вартість наданої Україні міжнародної допомоги чи порівнювати війну в нашій країні з іншими конфліктами.

Глава держави зазначив, що вартість цієї війни вимірюється найперше в життях українських громадян, які воюють за свободу й демократію не тільки в Україні, а й в усьому світі.

«Тому що, якщо Україна не витримає, ця війна розповзеться на інші території і, може, навіть на інші континенти», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський висловив переконання, що в питанні бізнес-відносин із Російською Федерацією має бути спільна позиція світу, зокрема громадян, представників бізнесу, щодо обмежень контактів і можливостей для співпраці, адже тільки це може змусити росіян замислитися над політикою своєї держави.

«Саме суспільство в Росії обирає собі політиків, лідерів. Вплив на Президента Путіна має його суспільство. І якщо їм комфортно жити, якщо тривають стосунки інших держав з ними, якщо з їхнім бізнесом тривають відносини інших держав, то жодного дискомфорту вони не відчуватимуть. Для них ця історія на території нашої держави так і залишатиметься «спеціальною операцією», як її називає Путін, а не війною, яка забирає життя», – сказав Глава держави.

Президент також закликав учасників саміту підтримувати Україну через фандрейзингову платформу United24, на якій відкрито збори на актуальні потреби та проекти, що допомагають нашій державі вистояти в боротьбі з російським агресором.