Якщо Україна програє, Росія домінуватиме у Європі та нав’язуватиме їй свої цінності – Михайло Подоляк в інтерв’ю Le Figaro

Єдиний спосіб виграти розв’язану РФ війну – перестати боятися Росію та примножувати тактичні перемоги України. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю французькій газеті Le Figaro.

На його переконання, масовані обстріли, подібні до тих, які Україна пережила в понеділок, дають змогу чинному Президентові РФ утримувати владу у своїй країні. Адже він брехав, коли казав, що російська армія – друга у світі, а тепер світ побачив, що Росія слабка.

«Єдиний спосіб виграти цю війну – перестати боятися», – зазначив Михайло Подоляк.

За його словами, щоб послабити Володимира Путіна і його оточення, необхідно примножувати тактичні перемоги України.

«Те, що в нас менша чисельність і менше зброї, ми компенсуємо своєю стратегічною перевагою та кращим плануванням. Російські елітні солдати вже мертві. Російські новобранці погано підготовлені. Росія робить ставку лише на артилерію. Ми не шукаємо паритету з нею, а розблоковуємо поле ударом у спину. Зараз нам потрібно більше танків і реактивних систем залпового вогню великої дальності. Це математика: кожне надходження зброї прискорює наше відвоювання. Наша перемога можлива лише за трьох умов: українці – мирні жителі і військові – мають зберігати високий моральний дух, як зараз; озброєння має й далі надходити, а російські еліти мають бути покарані ще більше. І ми не повинні слухати проросійських пропагандистів, які зараз говорять про мирні пропозиції. Росія намагається виграти час», – наголосив радник керівника Офісу Глави держави.

Він також закликав припинити спекуляції на ядерній темі, адже Україна не є ядерною державою. І якщо Росія не дотримуватиметься протоколу в цій сфері, інші ядерні держави мають реагувати відповідно.

«У найближчій перспективі нам потрібно посилити протиповітряну оборону, щоб захистити цивільне населення. А європейці досі гадають: «Чи отримувати українцям зброю?» – зазначив він.

Михайло Подоляк наголосив, що Україна повинна повернути всі свої території, які мала станом на 1991 рік.

«Російських воєнних злочинців треба судити не тільки за Україну, а за всі минулі війни: у Грузії, в Сирії та на Донбасі з 2014 року... Перемога України вилікувала б Росію від шовінізму, від якого страждає вся Європа», – переконаний він.

Радник керівника Офісу Президента звернув увагу на те, що Росія у Європі підтримує крайнощі – як украй праві політичні сили, так і вкрай ліві, – а також спричинила енергетичну кризу, від якої страждає весь регіон.

«Якщо Україна зазнає поразки, Росія домінуватиме над усією Європою і нав’язуватиме їй свої цінності. Україна показала, що вона здатна вести війну, але нам потрібна допомога. Час іти до кінця – без страху», – наголосив Михайло Подоляк.