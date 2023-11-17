Якщо «втомиться» Україна, війна не зупиниться, вона просто піде далі – Олена Зеленська у спеціальному зверненні до Галіфакського безпекового форуму

Якщо Україна перестане чинити опір російському агресору, війна не зупиниться, а пошириться світом. Про це у своєму есе для Галіфакського безпекового форуму написала перша леді України Олена Зеленська.

Заснований у 2009 році, флагманський форум із міжнародної безпеки в Галіфаксі (Нова Шотландія, Канада) відомий як найбільша у світі конференція з безпеки для демократичних країн. Щорічний форум привертає увагу багатьох високопосадовців, які ухвалюють рішення, зокрема старших військових офіцерів, урядовців, членів Сенату США та світових лідерів галузі, а також провідних журналістів, стратегів і захисників прав людини з усього світу.

У тексті, присвяченому Україні та її боротьбі з російським вторгненням, дружина Президента наголосила, що війна Росії проти нашої держави – це війна у глобальному світі, напад на всі міжнародні домовленості, на права людини.

«Тому питання: «Що ви думаєте про те, що люди у світі втомилися читати новини про війну в Україні?», яке я надто часто чую в інтерв’ю міжнародній пресі, вводить мене в ступор. Якщо український солдат попри шалену протидію ворога та втрату побратимів не втомився звільняти українську землю, якщо українці попри горе й сльози не втомилися захищати своїх дітей та їхнє майбутнє, то як люди десь у безпечній країні можуть втомитися гортати стрічку новин? І якщо «втомиться» Україна, війна не зупиниться. Вона просто піде далі», – наголосила Олена Зеленська.

Перша леді порівняла російський напад із глобальним забрудненням чи епідемією – вчасно не зупинене, воно так само може піти далі й охопити інші країни.

«Інше питання, яке мені також часто ставлять: «То чого ще Україна хоче від світу, інших країн?» За всієї глибокої вдячності тим, хто нам допомагає, гадаю, час змінити фокус цього питання. Не «чого хоче Україна?», а «чого хоче світ і кожен його житель?». Чи хоче він, щоб агресор залишився безкарним і продовжував? Чи хоче такого нового світового порядку? Бо імперія не зупиниться. Її потрібно зупинити. І саме це зараз робить Україна. Тож чого ми хочемо? Щоб про це знали», – резюмувала перша леді.