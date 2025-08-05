Японський університет приєднується до Глобальної коаліції українських студій

Під час візиту до Японії перша леді України Олена Зеленська, міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом з очільницею Фонду Президента з підтримки освіти, науки та спорту Ольгою Будник зустрілися з ректором Університету Кобе Гакуїн – професором Нобухіко Бішю.

Перша леді подякувала японському вишу за те, що торік у листопаді тут відкрили Центр україністики імені Тадаші Мацуґучі – перший в Індо-Тихоокеанському регіоні дослідний центр, присвячений Україні.

«Сьогодні разом із ректором університету зробили ще один крок до вивчення України в регіоні – цей заклад першим у Японії приєднується до Глобальної коаліції українських студій», – зазначила Олена Зеленська.

Глобальна коаліція українських студій – державна ініціатива нашої країни, створена для того, щоб об'єднувати академічні осередки україністики в усьому світі, поширювати інтерес до вивчення України, відкривати джерела для дослідження правди про нашу країну, обмінюватись досвідом та академічними знаннями.

«Росія впродовж століть інвестувала значні ресурси в поширення своєї версії історії. Україну нерідко вивчали в межах російського контексту, із використанням джерел, матеріалів та ідей, сформованих під впливом російського історичного наративу. Це призводило до того, що значні українські постаті, митці та культурні надбання часто розглядалися як частина російської історії та культури. Тепер мусимо боронити наш спадок і здобутки», – наголосила перша леді.

Вона розповіла, що завдяки спільним зусиллям упродовж цього року до коаліції долучилися 14 закладів вищої освіти з Фінляндії, Південно-Африканської Республіки, Чехії, Австрії, Канади, Естонії, Республіки Корея та Італії. Загалом понад 70 університетів у світі висловили бажання стати частиною цієї ініціативи.

«Дякую Університету Кобе Гакуїн і його науковцям, які по-справжньому цінують не лише знання, а й людську гідність та свободу думки. Правда робить сильними всіх, хто до неї відкритий», – підсумувала Олена Зеленська.